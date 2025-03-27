İstanbul'da Sokaklarda İmamoğlu Protestoları Devam Etti

İstanbul'da Sokaklarda İmamoğlu Protestoları Devam Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurttaşlar, dün gece sokaklarda protestolara devam etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrı sonucu ilçe başkanlıkları önünde toplanan vatandaşlar türküler, alkışlar, sloganlar ve ıslıklarla İmamoğlu'na sahip çıktı.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurttaşlar, dün gece sokaklarda protestolara devam etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan çağrı sonucu ilçe başkanlıkları önünde toplanan vatandaşlar türküler, alkışlar, sloganlar ve ıslıklarla İmamoğlu'na sahip çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün bir çağrı yaparak partilileri ilçe başkanlıkları önüne devat etmişti. Çelik, davette, "Sen; araçtaysan dörtlüyle, kornayla, evde ışıkla, sokakta alkışla, balkonda, camda bayrakla bize katıl. Halkın ve haklının sesini büyüt. Her ev Saraçhane! Her balkon bir pankart! Saraçhane sen neredeysen orada!" demişti.

Çağrının ardından İstanbul'da çok sayıda ilçede CHP'liler parti binaları önünde toplandı. Ataşehir, Çekmeköy, Çatalca, Ümraniye, Sarıyer, Güngören, Şile, Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede sokağa çıkan vatandaşlar türküler, alkışlar, sloganlar ve ıslıklarla Ekrem Başkanına sahip çıktı. Bir grup vatandaş da "Darbeye boyun eğmeyeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız!" yazılı pankart açarak yürüdü.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'li Zeybek'ten, Rtük'e Tepki: Halkın Haber Alma Hakkını Engelleyemeyeceksiniz
Chp'li Zeybek'ten, Rtük'e Tepki: Halkın Haber Alma Hakkını Engelleyemeyeceksiniz
Saadet Partisi Emekli İkramiyelerini De Kapsayan Kanun Teklifine Ret Oyu Verdi
Saadet Partisi Emekli İkramiyelerini De Kapsayan Kanun Teklifine Ret Oyu Verdi
Deniz Yücel'den Rtük Cezalarına Tepki: "Ebubekir Şahin İçin Halkın Değil, Sarayın Sesi Önemli"
Deniz Yücel'den Rtük Cezalarına Tepki: "Ebubekir Şahin İçin Halkın Değil, Sarayın Sesi Önemli"
Chp'li Nalbantoğlu'ndan İktidara Tepki: "12 Eylül Darbecileri Bile Bunlar Kadar Ülkeye Zarar Vermemiştir"
Chp'li Nalbantoğlu'ndan İktidara Tepki: "12 Eylül Darbecileri Bile Bunlar Kadar Ülkeye Zarar Vermemiştir"
Ömer Çelik: “Chp Genel Başkanı, Parti İçinde Bir Siyasi Vesayet Altındadır”
Ömer Çelik: “Chp Genel Başkanı, Parti İçinde Bir Siyasi Vesayet Altındadır”
Chp'li Ünver: "Biz Siyaseti, Erdoğan’ın Çizdiği Sınırlar İçinde Yapmayacağız"
Chp'li Ünver: "Biz Siyaseti, Erdoğan’ın Çizdiği Sınırlar İçinde Yapmayacağız"
Gazeteci Can Ataklı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Gazeteci Can Ataklı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Chp’li Taşcıer: Rtük’ün Başındaki Zat, Adını Demokrasi Tarihimize Bir Sansür Memuru Olarak Yazdırıyor
Chp’li Taşcıer: Rtük’ün Başındaki Zat, Adını Demokrasi Tarihimize Bir Sansür Memuru Olarak Yazdırıyor