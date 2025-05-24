İstanbul'daki Erdoğan-şara Görüşmesi Yaklaşık 2,5 Saat Sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra yer aldı.

Anka Haber Ajansı