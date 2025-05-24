İstanbul'daki Erdoğan-şara Görüşmesi Yaklaşık 2,5 Saat Sürdü

İstanbul'daki Erdoğan-şara Görüşmesi Yaklaşık 2,5 Saat Sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra yer aldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ekrem İmamoğlu: Gençlerimiz Hala Ailelerine, Arkadaşlarına, Öğretmenlerine Hasret Bir Şekilde Adalet Bekliyor
Ekrem İmamoğlu: Gençlerimiz Hala Ailelerine, Arkadaşlarına, Öğretmenlerine Hasret Bir Şekilde Adalet Bekliyor
Özgür Özel, Boğaz Köprüsü’nden Geçerken Köprüye “İmamoğlu’na Özgürlük” Pankartı Asıldı
Özgür Özel, Boğaz Köprüsü’nden Geçerken Köprüye “İmamoğlu’na Özgürlük” Pankartı Asıldı
Chp Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantıları Kapsamında Bir Dizi Görüşme Gerçekleştirdi
Chp Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantıları Kapsamında Bir Dizi Görüşme Gerçekleştirdi
Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı... Pena Gomez Ödülleri Sahiplerine Verildi
Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı... Pena Gomez Ödülleri Sahiplerine Verildi
Zeliha Aksaz Şahbaz: Obeziteyle Mücadele Bilimsel Ve Eşitlikçi Politikalarla Mümkündür
Zeliha Aksaz Şahbaz: Obeziteyle Mücadele Bilimsel Ve Eşitlikçi Politikalarla Mümkündür
Özgür Özel, Pedro Sanchez İle Görüştü
Özgür Özel, Pedro Sanchez İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara İle İstanbul'da Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara İle İstanbul'da Görüştü