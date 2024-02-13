İşte Chp İstanbul İlçe Adayları

CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısında CHP’nin 39 ilçe adayları açıklandı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in konuşmalarının ardından alfabetiksırayagöreaçıklandı. 39 ilçenin adayları tek tek sahneye aileleri ve ilçe başkanları çağrıldı. Adaylar şöyle:

Adalar : Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Bakırköy: Prof. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beşiktaş Rıza Akpolat

Beykoz: Alaattin Köseler

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu : İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca : Erhan Güzel

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Esenler: Hasan Dalkıran

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Fatih : Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Kadıköy: Mesut Kösedağı

Kağıthane: Tonguç Çoban

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe : Esin Köymen

Pendik: Tarık Balyalı

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sarıyer : Mustafa Oktay Aksu

Şile: Özgür Kabadayı

Silivri: Bora Balcıoğlu

Şişli: Resul Emrah Şahan

Sultanbeyliği: Dr. Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Tuzla: Eren Ali Bingöl

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Zeytinburnu: Onur Soytürk

Anka Haber Ajansı