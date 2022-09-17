İstiklal Caddesi'nde Yangın Trafiği

İstiklal Caddesi'nde Yangın Trafiği

İSTİKLAL Caddesi'ndeki bir otelin bacasında çıkan yangın cadde üzerinde insan trafiği oluşmasına neden oldu.

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)- İSTİKLAL Caddesi'ndeki bir otelin bacasında çıkan yangın cadde üzerinde insan trafiği oluşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmaları izleyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir otelin yedinci katındaki restoran bacasında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bacadaki yağların alev almasıyla çıkan yangını, çalışanlar söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti. Çevredekiler bir süre itfaiyenin yangına müdahale etmesini izledi. İstiklal Caddesi'ndeki hafta sonu kalabalığına, yangını izleyenler de eklenince tramvay ve insanlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstiklal Caddesi'nde Yangın Trafiği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Balıkesir'de Orman Yangını (2)
Balıkesir'de Orman Yangını (2)
Hatay'da Sokak Hayvanlarının Zehirlendiği İddiası
Hatay'da Sokak Hayvanlarının Zehirlendiği İddiası
Orhaneli'de Orman Yangını
Orhaneli'de Orman Yangını
Uras, Cezaevinden Özel İzinle Getirilen Babasının Katıldığı Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Uras, Cezaevinden Özel İzinle Getirilen Babasının Katıldığı Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ümraniye'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
Ümraniye'de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
Tır Kazasında Ölen 4 Kişilik Aile, Kütahya’da Toprağa Verildi
Tır Kazasında Ölen 4 Kişilik Aile, Kütahya’da Toprağa Verildi
Yanan Evde Dumandan Etkilenen Ufuk, Baygın Bulundu
Yanan Evde Dumandan Etkilenen Ufuk, Baygın Bulundu