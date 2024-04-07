İstiklal'de Gözaltına Alınan Gençlerden 38'i Serbest Bırakıldı

İsrail ile Türkiye'nin yaptığı ticaretin kesilmesini isteyen bir grup gencin orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine CHP'nin görevlendirdiği iki milletvekili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Gençlerin son durumu hakkında bilgi veren CHP İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek, gözaltındaki 43 gençten 38'inin serbest bırakıldığı bilgisinin kendilerine verildiğini açıkladı. Filistin halkı destekçisi gençler de serbest bırakıldıkları anlarda çekilmiş fotoğrafı ve polisin arkadaşlar

İsrail ile Türkiye'nin yaptığı ticaretin kesilmesini isteyen bir grup gencin orantısız güç kullanılarak gözaltına alınması üzerine CHP'nin görevlendirdiği iki milletvekili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Gençlerin son durumu hakkında bilgi veren CHP İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek, gözaltındaki 43 gençten 38'inin serbest bırakıldığı bilgisinin kendilerine verildiğini açıkladı. Filistin halkı destekçisi gençler de serbest bırakıldıkları anlarda çekilmiş fotoğrafı ve polisin arkadaşlarına şiddet uygulayıp tokat attığı anların görüntüsünü paylaştı.

Filistin halkıyla gerçekten dayanışabilmek için İsrail ile ticaretin kesilmesini savunan "Filistin İçin Bin Genç" grubundan gençler dün İstanbıl İstiklal Caddesi'nde açıklama yapıp protesto gösterisi düzenlemişti. Gençlere polisin müdahalesi sert olmuş, tekme, tokatlarla, ters kelepçeli gözaltılar gerçekleşmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Orantısız güçle gözaltı görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine CHP lideri Özgür Özel bir açıklama yaparek "İstanbul'daki bu görüntüleri büyük üzüntüyle takip ettim. İsrail ile Ticarete Dur De sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele; ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır. Gözaltındaki gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Süreci yakından takip ediyoruz" demişti. CHP de süreci yakından takip etmek amacıyla İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek'i görevlendirdi.

Gece yarısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gençlerin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek, gözaltındaki 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı. Ali Gökçek, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in görevlendirmesiyle birlikte derhal İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ilgili şube müdürü ile görüştük ve gençlerin durumu hakkında bilgi aldık. Bize aktarılan bilgiye göre beş gencimiz dışında gözaltına altına alınan herkes serbest bırakılmış, beş gencimizin de doktor muayenesinin ardından serbest bırakılacağı ifade edilmiştir. Anayasal hakların kullanılmasına, ifade ve toplanma özgürlüğüne aykırı bir şekilde gençlerimizin ters kelepçe ile gözaltına alınması, susturulmak istenmesi asla kabul edilemez. Bu zorbalığa hiçbir şekilde göz yummayacağımızı, konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi herkes bilmelidir" dedi.

SERBEST KALAN GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

"Filistin İçin Bin Genç" hesabından da gözaltı işlemi yapılırken polisin uyguladığı şiddet ve bir polisin göstericiye tokat attığı anlar paylaşıldı. Serbest bırakılan gençler de dışarıda çekilmiş bir fotoğrafla, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Gençler, "İsrailleTicareteDurDe çağrımızı sahiplenen, soykırımın ve yerli işbirlikçilerinin karşısında tavizsiz bir tavır takınan herkese teşekkür ediyoruz. Gözaltındaki arkadaşlarımız serbest bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

İKİ EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şiddet görüntüleriyle ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve olayı soruşturması için mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıklamıştı.

Anka Haber Ajansı