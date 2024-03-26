İyi Parti Adayı, Edirne’de Chp’nin Çekilmesini “Rövanş Olsun” Diyerek İstedi, Akşener De “Borç Ödensin” Dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Edirne belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi’ye oy istemek için esnaf ziyareti yaptı. Bir dükkanda Sedefçi, anketlerde önde olduklarını belirterek CHP’nin adayının çekilmesini “Rövanş olsun” diyerek istedi. Akşener ise “Borç ödensin” ifadesinin daha doğru olacağını belirtti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Edirne belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi’ye oy istemek için esnaf ziyareti yaptı. Bir dükkanda Sedefçi, anketlerde önde olduklarını belirterek CHP’nin adayının çekilmesini “Rövanş olsun” diyerek istedi. Akşener ise “Borç ödensin” ifadesinin daha doğru olacağını belirtti.

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan adayı Hamdi Sedefçi’ye oy istemek için Genel Başkan Meral Akşener, kentte ziyaretlerde bulundu. Sedefçi ile esnafı gezen Akşener, bir ayakkabıcı dükkanına uğradı.

Sedefçi, anketlere göre AKP ile yarıştıklarını belirtti. “AK Parti’nin kazanmaması için tüm cumhuriyetçilerin birleşmesi gerek” diyen Sedefçi, “Özgür Özel, benim çekilmemi talep ediyor. Aslında yapacağı tek şey Sayın Özgür Özel’in, kendi adayını çekerek bize destek vermesidir. İşin doğrusu budur. 2019’da İYİ Parti’nin desteğiyle CHP burada seçim kazanmıştır. Bu kez de rövanş olsun” dedi. Akşener de bunun üzerine “Yok. Borç ödensin. Bence o daha doğru” diye karşılık verdi.

Anka Haber Ajansı