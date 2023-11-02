İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebî Hatipoğlu Partisinden İstifa Etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebî Hatipoğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Hatipoğlu, istifasına ilişkin, “İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebî Hatipoğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Hatipoğlu, istifasına ilişkin, “İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebî Hatipoğlu, partisinden istifa etti. Hatipoğlu istifasıyla ilgili, X (Twitter) hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım.

Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum.”

Anka Haber Ajansı