İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Akburak: "İyi Parti Olarak Başarılı Olacağız"

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, “Gördük ki, İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi aslında yan yana bir ikili gibi dursa da flulaşıyoruz. Kendimizi anlatmak istediğimiz şeyler var. Kendi yapılarımız, öz düşüncelerimiz var. Ortak bazı hasletlerimiz var. Bu hasletlerin bazıları CHP ile uyuşamayabilir. Ama bizim bir karar almamız gerekir" dedi.

NEDİM GÜLER

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, “Gördük ki, İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi aslında yan yana bir ikili gibi dursa da flulaşıyoruz. Kendimizi anlatmak istediğimiz şeyler var. Kendi yapılarımız, öz düşüncelerimiz var. Ortak bazı hasletlerimiz var. Bu hasletlerin bazıları CHP ile uyuşamayabilir. Ama bizim bir karar almamız gerekir" dedi.

Bugün Yalova’yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Akburak, yöneticilerle bir araya gelip basın açıklaması yaptı.

"BİZ İYİ PARTİ OLARAK BAŞARILI OLACAĞIZ"

CHP’nin İYİ Parti’ye yönelik işbirliği teklifini değerlendiren Akburak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel Başkanımız bunu 3-4 yıldır söylüyor. Pek insanlar aslında algılayamadılar veya algılamakta zorlandılar. Çünkü genelde siyasi partilerde genel başkan emreder, teşkilatlar da buna uyar. Ama İYİ Parti'de önemli karar alma süreçlerinin hepsinde istişare mekanizması işler. Genelde iş birliğinden yana tavır koyamadık. Bu CHP ile daha önce yaşadığımız bazı süreçlerin etkisi olabilir mi? Olabilir, temelin altında yatabilir ama hiçbir süreç kırgınlık, küslük milletin ve devletin geleceğinden daha önemli değil. Bunu çok iyi bilen bir partiyiz. Zaten bunu bildiğimiz için 2019 yılında biz bu iş birliğini kendimiz götürmüştük ama bu süreç bitti. O güzel bir hikayeydi. Amacımız bizim Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaktı. Bu hikayenin buradan başlayacağını hayal ettik ve biz parti teşkilatlarımızla birlikte bunun için başarmaya çalıştık. Başardık ama 2023'teki hikaye istediğimiz gibi olmadı. Başaramadık. Gördük ki, İYİ Parti ile CHP aslında yan yana bir ikili gibi dursa da flulaşıyoruz. Kendimizi anlatmak istediğimiz şeyler var. Kendi yapılarımız, öz düşüncelerimiz var. Ortak bazı hasletlerimiz var. Bu hasletlerin bazıları CHP ile uyuşamayabilir. Ama bizim bir karar almamız gerekir. Biz bu ülkeyi yönetmek istiyor muyuz? Evet istiyoruz. Bizim bir karar vermemiz gerekir. Biz bu ülkeyi yönetmeliyiz. Asıl hedef 2028 yerel seçimlerde insan kaynağımız var. Çok talep var ve biz bu taleple birlikte önce yerel, sonra genel seçimlerde iktidar olmak istediğimiz için de böyle bir karar aldık. Bunun için bir ayrıştırma, kavgaya gerek yok. CHP belirli zaman birlikte hareket ettiğimiz, ittifak kurduğumuz bir siyasi partidir. Onlara da başarılar diliyoruz ama biz kendi yolumuzda ilerleyeceğiz kimseye küslüğümüz, kırgınlığımız yok. Biz İYİ Parti olarak başarılı olacağız.”

"İSTİFA GEREKÇELERİ ÇOK SAMİMİ GELMİYOR"

Partide yaşanan istifaların nedenini anlamadıklarını da ifade eden Burak Akburak, “Dün bir milletvekili arkadaşımız daha istifa etti. Hiç anlamadığımız bir iş ama gerekçeler bize çok samimi gelmiyor” yorumunu yaptı. Akburak, şöyle devam etti:

“İYİ Parti'nin hür ve müstakil yürürlükten de kastı şu: Tek başına, kendi insan kaynağı ile bu ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu Türk milletine göstermek. Biz diğer siyasi partilere de bunu yapmayı teklif ediyoruz. Hodri meydan. Cumhur İttifakı da ayrı ayrı girsin seçimlere. Görelim bakalım millet kime karar verecek. Yani bu ülkeyi yönetmekten daha önemli bir şey yok. Onlardan da böyle bir cesaret bekliyoruz.”

Anka Haber Ajansı