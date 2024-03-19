İyi Parti Genel Başkanı Akşener: "Abidik Gubidikleri Bu Arkadaşlara Yedirtmezsem Namerdim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Serik ilçesinde yaptığı konuşmada, seçimlere ayrı girme kararlarından sonra yaşananlara değinerek, "Buradan ahlak çıkmaz, buradan dürüstlük çıkmaz, buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener isem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim. Utanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Serik ilçesinde yaptığı konuşmada, seçimlere ayrı girme kararlarından sonra yaşananlara değinerek, "Buradan ahlak çıkmaz, buradan dürüstlük çıkmaz, buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener isem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim. Utanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'nın Serik ilçesindeki temasları sırasında esnaf ziyaretinden önce kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Akşener konuşmasında atanamayan öğretmen adaylarını hatırlatarak, “Şimdi sözünü hatırla Tayyip Erdoğan. 100 bin öğretmeni bir cümleyle tayin etmen mümkün. Tayin et, Serikli bunu görsün. Etmiyorsan, atanamamış öğretmenlerin oylarını istiyorum.” diye konuştu.

Emeklilerin yaşadıkları sorunlara da değinen Akşener, “Sen et yiyemeyen emekliyi gördün mü Sayın Erdoğan. Evinde peyniri olmayan emekliyi gördün mü Sayın Erdoğan… Ben gördüm. Emekliye 7 bin lira ikramiye, 11 bin lira seyyanen zam ver bütün emekliye, sonra en düşük emekli maaşını asgari ücrete getir, emekliler seni görsün ama yapamıyorsan Meral Akşener olarak ben yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Seçimlere ayrı girme kararlarından sonra yaşananlara değinen Akşener, "Buradan ahlak çıkmaz, buradan dürüstlük çıkmaz, buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener isem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim. Utanmadan, arlanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu ve inanamayacağımız bir biçimde İYİ Partilileri CHP’den seçilen büyükşehir belediye başkanları maraba, yancı görüyormuş.” şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı