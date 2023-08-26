İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da Kocatepe Anıtı'nı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve partililerle birlikte Kocatepe Anıtı'nı ziraret ederet dua etti. Anıta İYİ Parti çelengini bırakan Akşener ve beraberindeki heyet, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

HABER: MAHİR BAĞIŞ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve partililerle birlikte Kocatepe Anıtı'nı ziraret ederet dua etti. Anıta İYİ Parti çelengini bırakan Akşener ve beraberindeki heyet, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Meral Akşener, 26-30 Ağustos 1922 tarihleri arasındaki Büyük Taarruz'un 99'uncu yıldönümü kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Akşener, ilk olarak Kocatepe'deki anıtı ziyaret etti.

Akşener'e, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve partililer eşlik etti.

Anıta çelenk bırakan Akşener, dua etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anka Haber Ajansı