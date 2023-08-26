İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da Kocatepe Anıtı'nı Ziyaret Etti

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da Kocatepe Anıtı'nı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve partililerle birlikte Kocatepe Anıtı'nı ziraret ederet dua etti. Anıta İYİ Parti çelengini bırakan Akşener ve beraberindeki heyet, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

HABER: MAHİR BAĞIŞ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve partililerle birlikte Kocatepe Anıtı'nı ziraret ederet dua etti. Anıta İYİ Parti çelengini bırakan Akşener ve beraberindeki heyet, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Meral Akşener, 26-30 Ağustos 1922 tarihleri arasındaki Büyük Taarruz'un 99'uncu yıldönümü kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Akşener, ilk olarak Kocatepe'deki anıtı ziyaret etti.

Akşener'e, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve partililer eşlik etti.

Anıta çelenk bırakan Akşener, dua etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Akşener, Afyonkarahisar’da Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni Ziyaret Etti
Akşener, Afyonkarahisar’da Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği’ni Ziyaret Etti
Chp’li Tahtasız’ın Dinlediği Selami Eker: Ötv'siz Araba Aldım Diye Engelli Aylığımı Kestiler
Chp’li Tahtasız’ın Dinlediği Selami Eker: Ötv'siz Araba Aldım Diye Engelli Aylığımı Kestiler
Chp’li Gürer’in Ulukışla’da Dinlediği Esnaf: “Kaçak-göçek Gideceğiz; Suriyeliler Gibi, Afganlar Gibi”
Chp’li Gürer’in Ulukışla’da Dinlediği Esnaf: “Kaçak-göçek Gideceğiz; Suriyeliler Gibi, Afganlar Gibi”
Chp’den Büyükşehir, İl Ve İlçe Belediyelerinin Basın Yöneticileriyle “Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı”
Chp’den Büyükşehir, İl Ve İlçe Belediyelerinin Basın Yöneticileriyle “Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı”
Akşener’den Sabancı Ve Doğan Ailelerine Geçmiş Olsun Telefonu
Akşener’den Sabancı Ve Doğan Ailelerine Geçmiş Olsun Telefonu
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ve İstanbul İlçe Başkanlarını Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ve İstanbul İlçe Başkanlarını Kabul Etti
Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Heyetini Kabul Etti
Chp Lideri Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Heyetini Kabul Etti