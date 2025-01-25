İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: “Erdoğan, Seçim Tarihine 2028 Dediyse Bilin Ki Aday Olamayacaktır”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan, '2028’de gerçekleştirilecek seçimde yüzde 50’nin üzerinde oy almayı hedefliyoruz' demiş. Seçim tarihine 2028 dediyse bilin ki aday olamayacaktır. Aday olmak için anayasa değişikliği yapmaya kalkacaktır. Bilin ki yapamayacaktır” dedi.

(MERSİN) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan, "2028’de gerçekleştirilecek seçimde yüzde 50’nin üzerinde oy almayı hedefliyoruz" demiş. Seçim tarihine 2028 dediyse bilin ki aday olamayacaktır. Aday olmak için anayasa değişikliği yapmaya kalkacaktır. Bilin ki yapamayacaktır" dedi.

Dervişoğlu, Mersin’de bir otelde düzenlenen, partisinin Mersin Genişletişmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Dervişoğlu, Türkiye’nin gerçek dertlerinin unutturulmaya çalışıldığını belirterek, “Müsavat Dervişoğlu bu dertleri konuşmasın, ortaya biz bir gündem atalım, o gündem üzerinde tartışılsın” denildiğini söyledi.

“Bunları bırakın şaşırtmayı, delirteceğim”

Dervişoğlu, “Ne demek istiyor yani? ‘Biz bunu tehdit edelim, hakaret edelim, o da bize karşılık versin’. Karakterimi de biliyorlar ya Allah yukarıda şahit, kolay kolay her şeye böyle teslim olmayacağımı. Bunların bizden istediklerini yapmayacağım. Bunları şaşırtmaya devam edeceğim. Bunları bırakın şaşırtmayı, delirteceğim. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar beni bir daha reflekslerimle konuşturamayacaklar. Ben reflekslerle değil, Türkiye’nin gerçekleriyle konuşacağım. Çünkü ben sizin genel başkanınızım. Sizlere layık olmak gibi bir mecburiyetim ve bir sorumluluğum var” diye konuştu.

“Hesap döner sap döner, mutlaka hesap verecekler”

Memleketin “suskunluk sarmalına” alındığını, kimsenin konuşamadığını, konuşan siyasetçinin tehdit edildiğini belirten Dervişoğlu, “Siyasetçinin susturulması demek siyasetçinin tehdit edilmesi demek aslına bakarsanız onun bir anayasal hakkı kullanmasına mani olmak demektir, aslında anayasa suçu işliyorlar. Bunları azmettirenler bilsinler bu suçun karşılığında herhangi bir eylem olması gerekmiyor. Bu memlekette siyasetçinin siyaset yapmasını, gazetecilerin gazetecilik yapmalarını, yazarların sanatçıların mesleklerini icra etmesini engellemek için yapılmış tehditlerin zaman aşımı yoktur. Hesap döner sap döner göreceksiniz mutlaka ama mutlaka hesap vereceklerdir” değerlendirmesini yaptı.

“AK Parti'ye oy veren vatandaşa gönül koyamazsınız”

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye'nin 23 yıllık döneminin AK Parti tarafından yönetildiğini ama Cumhuriyet’in 100 yıllık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yüzyılın dörtte biri Cumhuriyet sevdası tartışılan insanlar tarafından yönetilirse elbette ki sistemde de toplumda da birtakım zafiyetler kendisini gösterecektir. Bunlar son derece doğaldır. Mustafa Kemal Atatürk’ü milli bayram gününde Anıtkabir’de ziyaret etmemeyi bir siyasi meziyet zannedenlerin Mustafa Kemal’e ve onun kurduğu Cumhuriyet’e hizmet etmesini beklemek zaten akıldan vareste olmayı gerektirir. Bunları bileceğiz, bunlara göre de tedbirler alacağız.

Birbirinden farklı şeyle düşünüyor diye insanları kutuplaştıran ve o kutuplaşma bataklığından siyasete nemalanmaya kalkışan bir anlayışla meselelere yaklaşılırsa elbette ki Türkiye’yi aydınlık günler beklemez. Farklı düşünüyor olabiliriz burada da farklı düşünen insanlar vardır, dün düşündüklerinden vazgeçip bugün başka şeyler düşünenler de vardır. Ben bunu anlatırken her yerde söylüyorum. Belli bir döneme kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşa gönül koyamazsınız. Çünkü onlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermek için onlarca gerekçe bularak gidip oy kullanma tercihini öyle belirlemişlerdir. Yani vatandaşa sen dün AK Parti’ye oy verdin diye kızamazsanız. Milli iradeye kızılmaz, vatandaşın sağduyusuna kızılmaz ama değerli Mersinliler o gün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermek için onlarca gerekçesi olanlar bugün yüzlerce gerekçeyi oy vermemek için gittiğimiz her yerde bize anlatıyorlar, "Nasıl göndereceksin" diyorlar."

"2025 yılı İYİ Parti'nin şahlanış yılı olacaktır"

Dervişoğlu, partililere seslenerek, 2025 yılını İYİ Parti’nin "şahlanış yılı" yapmak için söz istedi. Netameli dönemler geçirdiklerini, o dönemlerin yaralarını sarmak için de sabırla ve yüksek bir gayretle mücadele ettiklerini anlatan Dervişoğlu, "Şimdi görüyorum yaralar sarılmış, gözler başka başka bakıyor. Eskiden umutsuzluk gördüğüm göz bebeklerinde şimdi iktidar parıltısı görüyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Yaraların sarılma dönemi bitmiştir. Şimdi bana söz vereceksiniz. 2025 yılı İYİ Parti'nin şahlanış yılı olacaktır. Söz mü? Sahada mıyız? Meydanlar hürriyet, sokaklar adalet diye haykıracağız. Ben sizden razıyım Cenabı Allah’ta sizlerden razı olsun. Siz iradenizi sahaya koyun bu ceberrut iktidardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

"İmralı’daki cani başı sırtlanı barış güvercini diye bize yutturmaya kalkışmalarına da asla ve kata izin vermeyeceğim"

Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Van’daki konuşmasında, "Hedefimiz, 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde oyla kazanacağız" şeklindeki sözlerini de şöyle değerlendirdi:

"Seçim tarihine 2028 dediyse bilin ki aday olamayacaktır. Aday olmak için anayasa değişikliği yapmaya kalkacaktır. Bilin ki yapamayacaktır. Tek adam rejimini tahkim edecek, tek adamlığı güçlendirecek hiçbir anayasa değişikliğinin yanında İYİ Parti olarak durmayacağımızı daha önceden de ifade etmiştim. Şimdi bunu tekrarlıyorum. Yanına başka bir şey daha ekliyorum, Türkiye’de yeni açılım süreci, yeni paradigma vesaire diyerek 50 bin evladımızın katili İmralı’daki cani başı sırtlanı barış güvercini diye bize yutturmaya kalkışmalarına da asla ve kata izin vermeyeceğim"

Anka Haber Ajansı