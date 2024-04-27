İyi Parti Genel Başkanlığı'na Müsavat Dervişoğlu Seçildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmadığı Olağanüstü kurultayda Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı. 3. turda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı oldu.