İyi Parti Grubu, Chp Grubu'nu Tbmm'de Ziyaret Etti. Gündem: Deprem Bölgesindeki Seçmenler

İYİ Parti Grup yönetimi, CHP Grubu'nu TBMM’de ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, "Afet bölgelerinde acı yaşandı. Yüzbinlerce vatandaşımız başka illere yerleşmek ve yerleştirilmek durumunda kaldı. Önümüzde 18 Haziran’da ya da 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın, kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü kanununa bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa

İYİ Parti Grup yönetimi, CHP Grubu'nu TBMM’de ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, "Afet bölgelerinde acı yaşandı. Yüzbinlerce vatandaşımız başka illere yerleşmek ve yerleştirilmek durumunda kaldı. Önümüzde 18 Haziran’da ya da 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın, kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü kanununa bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa değişikliği gerektiren bir konuda CHP ile konuyu konuşmaya istişarede bulunmaya geldik" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Erhan Usta, Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, bugün TBMM'de CHP Grubu'nu ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grubu Toplantı Salonu'nda İYİ Parti Heyeti'ni ağırladı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme öncesi Şenol Sunat, basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Büyük bir acı yaşandı afet bölgelerinde. Yüzbinlerce vatandaşımız başka illere yerleşmek veya yerleştirilmek durumunda kaldı. Önümüzde zamanında yapılacak 18 Haziran’da veya gündeme getirilen 14 Mayıs söz konusu. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın, kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa değişikliği gerektiren bir konuda CHP yetkilileri ile konuyu konuşmaya, istişarede bulunmaya geldik. Saat 13.00'te de AK Parti Grubu'nu ziyaret edeceğiz. Önümüzdeki süreç kısa bir süreç, bu süreçte de temsilde adaleti başka illerimize geçici de olsa ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeri ile ilgili milletvekilliği seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak amacımız."

İYİ Parti Heyeti'nin saat 13.00'da AKP Grubu'nu ziyaret etmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı