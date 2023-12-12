İyi Parti İbb Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Görevinden İstifa Etti

İyi Parti İbb Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Görevinden İstifa Etti

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapılmasını savunan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa etti.

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapılmasını savunan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifa etti.

İYİ parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, görevinden istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan paylaşımında, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde iş birliği çağrısı sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçen hafta Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplamıştı. Toplantıda, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği önerisi görüşülmüştü. Yapılan oyma sonucu da 15'e karşı 35 oyla CHP'nin iş birliği önerisi reddedilmişti.

Bu kararın ardından İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" açıklamasını yapmıştı.

Özkan, katıldığı bir televizyon programında da "Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir? Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkan'a yetki verdi. Şu an böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat, iş birliği yapılması yönündedir" demişti.

İSTİFASI İSTENDİ

Özkan’ın bu konuşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile iş birliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasını istediği kamuoyuna yansımıştı.

Anka Haber Ajansı

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