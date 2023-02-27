İyi Parti İzmir İl Başkanı Bezircilioğlu: “Seyircisiz Maç Talebi Demokratik Değil”

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "hükümet istifa" sloganları nedeniyle maçların seyircisiz oynanması önerisiyle ilgili “Herkesin bir demokratik hakkı var, tribünlerden de bu şekilde demokrasi ile ilgili bir talepte bulunulmasını ben normal karşılıyorum. Bir de böyle demokratik bir çağrıya karşı seyircisiz maç talebinde bulunmak bir kere demokratik değil, sporun anlayışıyla ruhuyla uymuyor. Maçlar seyircili oynanmalı. Ben bizi yönetenlerin öyle bir hataya d

KERİM UĞUR

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "hükümet istifa" sloganları nedeniyle maçların seyircisiz oynanması önerisiyle ilgili “Herkesin bir demokratik hakkı var, tribünlerden de bu şekilde demokrasi ile ilgili bir talepte bulunulmasını ben normal karşılıyorum. Bir de böyle demokratik bir çağrıya karşı seyircisiz maç talebinde bulunmak bir kere demokratik değil, sporun anlayışıyla ruhuyla uymuyor. Maçlar seyircili oynanmalı. Ben bizi yönetenlerin öyle bir hataya düşeceklerini sanmıyorum” dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nın kongrede seçilen yeni yönetimi, göreve başlamaları nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Atatürk Anıtı önündeki törene İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Törende konuşan Bezircilioğlu, Türkiye’de kuruluş vizyonunu hayata geçirmek için çalışacaklarını belirterek “Daha önce gelmemiz gerekirken maalesef yaşadığımız büyük depremden dolayı birkaç hafta ertelediğimiz bu ziyaretimizde atamıza, babamıza hepimiz adına şu sözü vermek istiyorum. Atam, yaklaşık 100 yıl önce kurmuş olduğun bu vatanı; kanımızla, canımızla, varlığımızla sonsuza dek yaşatmaya ant içiyoruz. Atam, tekrar senin kurmuş olduğun bu vatanı, kurucu değerlerini, bizi biz yapan değerleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin fabrika ayarlarını tekrar tesis edeceğimize ant içiyoruz. Atam sana layık bir nesil olmaya ve bizden sonra da sana layık nesiller yetiştirmeye ant içiyoruz” dedi.

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bezircilioğlu, Bayraklı bölgesi için alınan emsal artış kararına mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Olaylara bakarken, insanların yararına, kamunun yararına bakmak gerekiyor. İnsanlarımız çok büyük mağduriyet yaşadı İzmir depreminde ve maalesef ki mağduriyet hala giderilmedi. Şimdi oradaki mağdur vatandaşlar ile müteahhitlerin anlaşma noktasında emsal artışıyla birlikte üzerlerine düşen yük 3’te bir oranında düşüyor. 1 milyon 600 bin lira olan maliyet 550 bin liralara kadar gerilerken, vatandaşın üzerinden yükü alacak bu uygulamayı mahkemeye taşımak ve iptal ettirmeye çalışmayı biz de anlayamıyoruz. İnşallah istinaf mahkemesinde tekrar kamunun, vatandaşlarımızın, İzmirli hemşerilerimizin yararına olacak şekilde emsal artışı kararı gözden geçirilir ve mahkemelerimiz vatandaşımızın lehine olacak şekilde karar alır. Tabii ki karar yüce Türk mahkemelerinindir" dedi.

“SEYİRCİSİZ MAÇ TALEBİ DEMOKRATİK DEĞİL”

Bazı futbol maçlarında tribünlerden “hükümet istifa” çağrısının yapılması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin buna tepki olarak maçların seyircisiz oynanmasını istemesiyle ilgili de Bezircilioğlu şunları söyledi:

“Bence bugüne kadar Türkiye’de karşılaşılmamış bir durum, ilk defa olan bir şey. Zaten Türkiye’de son yıllarda hep ilkleri yaşamaya başladık, bu da yaşadığımız ilklerden birisi. Herkesin bir demokratik hakkı var, tribünlerden de bu şekilde demokrasi ile ilgili bir talepte bulunulmasını ben normal karşılıyorum. Pandemi döneminde yaşadık. Tabi ki seyircisiz maç çok zevksiz, keyifsiz bir ortam. Bir de böyle demokratik bir çağrıya karşı, seyircisiz maç talebinde bulunmak bir kere demokratik değil, sporun anlayışıyla ruhuyla uymuyor. Maçlar seyircili oynanmalı. Ben bizi yönetenlerin öyle bir hataya düşeceklerini sanmıyorum. Daha özgürlükçü bir Türkiye’de olmak için de hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız diye düşünüyorum.”

Anka Haber Ajansı