İyi Parti İzmir İl Başkanı Doğan: ''Ak Parti Anlayışına Göre Kadına Yönelik Şiddet Önlenemez''

Kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara yönelik sözlerini hatırlatarak, "AK Parti anlayışına göre anlaşılan o ki bu anlayışa göre 'kadın evinde oturması gereken erkeğin iradesine tabidir, candır.' Hal böyle olunca da kadına yönelik şiddet önlenemez. Hatta öldürüldükleri için kadınlar suçlanır" dedi.

(İZMİR)- Kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara yönelik sözlerini hatırlatarak, "AK Parti anlayışına göre anlaşılan o ki bu anlayışa göre "kadın evinde oturması gereken erkeğin iradesine tabidir, candır." Hal böyle olunca da kadına yönelik şiddet önlenemez. Hatta öldürüldükleri için kadınlar suçlanır" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İl Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Filiz Çuhadıroğlu, kadın cinayetleri, çocuk istismarlarına ilişkin İzmir İl Başkanlığı binasında basın toplantı düzenledib

Doğan, bir siyasetçi, bir kadın ve biz hukukçu kimliği ile açıklamalarda bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Kadına yönelik şiddet önlenemez değildir. Bunun için gerekli olan şey idarenin iradesidir. Ülkemizde eksik olan şey de bu iradedir. AK Parti iktidarları boyunca gerek parti temsilcilerinin, gerek bakanlık düzeyinde bulunanların ve gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı cümlelerini hatırlatarak aslında konuyu özetleyebiliriz. Bir kaçını sayacağım hepsini saymaya sayfalar yetmez. "Kız mıdır, kadın mıdır bilemem', 'kahkaha atan kadın iffetsizdir','Hamile kadın sokakta dolaşamaz', "kadınlar için tek kariyer annelik', "Türk kadını evinin süsüdür. AK Parti anlayışına göre anlaşılan o ki bu anlayışa göre, kadın evinde oturması gereken erkeğin iradesine tabidir, candır. Hal böyle olunca da kadına yönelik şiddet önlenemez. Hatta öldürüldükleri için kadınlar suçlanır."

"Şiddete uğrayanı değil, şiddeti göstereni eğitmeye çalışın"

Cuma günü teşkilatımızla birlikte yaşadığımız bir olayı anlatmak istiyorum. Durumun vehametini anlatmak açısından. Cuma günü bir cenazemiz nedeniyle teşkilatımızla birlikte bir camiye gittik. Camimizde imamımızın Cuma Namazı öncesinde verilen vazını da dinleme şansına nail olduk. Önce konunun kadınlar ve çocuğa yönelik şiddet olduğunu duyunca sevindik. Ama sonra duyduklarımız kanımızı dondurdu. Diyordu ki cami imamımız "kız çocuklarımıza edep ve haya veriniz." Yakınlarımın çocukları öyle giyiniyorlar ki bakarken ben edep ve haya ediyorum." Şimdi çok şey söylerim ama ben de o sözlerden edep ve haya ediyorum. Camilerimizde imamlarımızın elbette cemaatimize, dinimizin gereklerini anlatmaları ve tavsiyelerde bulunmaları hepimizin beklentisidir. Ancak görevi bu olan imamımızın kendi edep duygusu ile cemaate kız çocuklarını terbiye etmeleriyle ilgili verdiği nasihatlar bize hayrete düşürüyor. Buradan Diyanet İşleri Başkanımıza seslenmek istiyorum; İslam dini dinler arasındaki en barışcıl ve insancıl dindir. Hatta hem Peygamber efendimizin sünnetleri hem dinimizin gerekleri kadına saygıyı emretmekte şiddeti de yasaklamaktadır. Sayın Ali Erbaş, camilerde kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda verilen vaazlarda cemaate erkek çocuklarına kadına saygı duymayı, kadın ile erkeğin eşit yaratıldığını anlatmalarını söyleyin. Velhasıl şiddete uğrayanı değil, şiddeti göstereni eğitmeye çalışın.

Ayrıca sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir çağrıda bulunmak isterim. Eğer toplumu derinden sarsan bu olayları önlemek istiyorsanız derhal bir acil eylem planı hazırlamalı. Medyada, Diyanet İşleri'nde, okullarda, toplumun her kesiminde ailede bununla mücadele etme kararlılığınızı gösterin ki biz de kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlemesi konusunda sizlerin sizlerin yanınızda olalım."

"Tepeden tırnağa tam bir AK Parti zihniyeti"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının birinci bileşiminde AK Partili Meclis Üyesi Latif Aydemir’in kadın cinayetlerinde ilişkin, "'Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama… Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur” sözlerine ilişkin ise Doğan, "Basın açıklaması tam da bunu anlatmak istemiştim. AK Parti zihniyetidir bu. Sadece bahsettiğimiz ismi geçen kişinin değil. Bence tepeden tırnağa tam bir AK Parti zihniyetidir. Ölen suçlu, öldüren değil ki gerçekten de öldüreni cezalandırmıyoruz bu ülkede. O yüzden ölümler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu da, "Bizler İYİ Parti olarak birlikte yaşadığımız tüm canlıları; engelliler, yaşlılar, çocuklar ve hayvanlar karşı yapılan her türlü şiddete karşı bizler İYİ Parti olarak diyoruz ki; doğayı sev, insanı sev, hayvani sev" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı