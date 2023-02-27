İyi Parti Sözcüsü Zorlu, Kılıçdaroğlu İle Akşener'in Görüştüğünü Açıkladı
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i bugün ziyaret ettiğini açıkladı. Zorlu, “Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır” dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i bugün ziyaret ettiğini açıkladı. Zorlu, “Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır” dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bu akşam sosyal medya hesabından açıklama yaparak iki liderin bugün görüştüğünü bildirdi. Zorlu’nun açıklaması şöyle:
“Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve ‘pazarlık’ iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.”
Her iki partiden de bugün Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Anka Haber Ajansı