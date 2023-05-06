İyi Parti Sözcüsü Zorlu’ya Seçim Bölgesinde Yoğun İlgi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Adayı Kürşad zorlu seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlar ile buluştu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti için oy isteyen Zorlu’ya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Adayı Kürşad zorlu seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlar ile buluştu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti için oy isteyen Zorlu’ya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, Batıkent GİMA önü, Metro Center İş Merkezi ve Batıkent Sosyete Pazarı’nda seçmenlerle bir araya geldi. Vatandaşlar, Zorlu’ya sevgi gösterisinde bulunarak, “Allah işinizi rast getirsin, yardımcınız olsun. İnşallah bizi bunlardan kurtaracaksınız” diye seslendi.

“HAYATIMIZ KOMPLE DEĞİŞECEK VE YENİ TÜRKİYE’YE UYANACAĞIZ”

Vatandaşlar ile sohbet eden ve sık sık fotoğraf çektiren Zorlu da “Seçime çok az kaldı. Hayatımız komple değişebilir. Hep beraber yeni bir Türkiye’ye uyanacağız. Millet İttifakı güçlü olursa raydan çıkan bu ülkeyi ortak akılla, hep birlikte yönetecek. Tek adam artık ülkeyi yönetemiyor; değişim şart. Ekonomiyi mutlaka düzelteceğiz hiç endişe etmeyin” dedi.

“MİLLET SADECE DİLİM KARPUZ ALABİLİYOR”

Semt pazarında esnafa karpuzun kaç lira olduğunu soran Zorlu, “Çok yazık ülkenin kötü ekonomisi nedeniyle millet artık dilim karpuz satın alabilir hale geldi” diye konuştu.

“YETİŞİN KURBAN OLURUM MİLLET NE HALE DÜŞTÜ”

Sokakta Zorlu’yu gören Cemil Çiçek adlı kâğıt toplayıcısı, “Yetişin kurban olurum Ne hale düştü bu millet! Mültecileri getirdiler biz işsiziz. Özürlü çocuğum var ve akşama kadar sokaklarda plastik topluyorum” diye konuştu. Batıkent Sosyete Pazarı gezisi sırasında ise Reyhan Sert adlı vatandaş, “Oğlum cezaevinde. Tek başıma hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Açlık ve yoksulluk içinde eziliyoruz” diye dert yanarken gözyaşlarını tutamadı.

“KEMAL BEY DE MİLLİ BİR İNSAN”

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni de (TEMAD) seçim çalışmaları kapsamında ziyaret eden Zorlu, bir kişinin teröristlerin serbest bırakabileceği endişesini dile getirmesi üzerine, “Kemal Bey de (Kılıçdaroğlu) milli konularda kendisine getirilen eleştirilere çok net cevap verdi. Bu konuda taviz olmaz. Zaten taviz olsa biz İYİ Parti olarak orada olmayız. Bu propagandaya inanmayın. Bu nasıl bir şuursuzluktur hiç Meral Akşener’in olduğu yerde terör söz konusu olabilir mi?” dedi.

“ARTIK GİTMEKTESİNİZ”

Hükümete, “Gitmektesiniz bunu çok net söyleyebilirim” diye seslenen Zorlu, Özel Bilgi Hastanesi’ni ziyaretinde ise sağlık çalışanları ile görüştü. Ziyarette “şehir hastanelerinin işlevsizliği, ulaşım sorunu, hemşire yardımcılarının sıkıntıları, maaş sorunları ve askeri hastaneler” konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bir tıp doktoru da duygularını, “Bakın ben torpilim olmadığı için 10 yıl geçici görevle çalıştım. Maddiyat bir yere kadar ama adalet her şeyden önemli. Ülkede ilkokul çocuklarının dahi umudu kalmadı” sözleriyle aktardı.

Zorlu, ayrıca sandık iradesinin seçim sonuçlarına doğru yansıyabilmesi için oyların korunması noktasında tüm vatandaşların bu işin ortağı olması gerektiğini söyledi.

Anka Haber Ajansı