İyi Parti Yozgat Adayları Tanıtıldı

İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tanıtım toplantısı ve seçim bürosunun açılışında konuşan İYİ Parti Yozgat milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, “Demokrasinin, cumhuriyetin, milli iradenin temeli olan halkın iradesi 14 Mayıs’ta yeniden tecelli edecek” dedi. İYİ Parti listesinden aday gösterilen CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de “Sakın ha sakın benim bir oyumdan ne olur aman boş ver demeyelim, diyen insanları da mutlaka önleyelim” diye konuştu.

SEYFİ ÇELİKKAYA

İYİ Parti Yozgat milletvekili adayları tanıtım toplantısı ve seçim bürosunun açılışında konuşan İYİ Parti Yozgat milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, “Demokrasinin, cumhuriyetin, milli iradenin temeli olan halkın iradesi 14 Mayıs’ta yeniden tecelli edecek” dedi. İYİ Parti listesinden aday gösterilen CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de “Sakın ha sakın benim bir oyumdan ne olur aman boş ver demeyelim, diyen insanları da mutlaka önleyelim” diye konuştu.

Milet İttifakı üyesi CHP ve İYİ Parti ve DEVA Partisi Yozgat milletvekili adaylığı listesinde iş birliği yaptı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven İYİ Parti listesinden aday gösterilirken, CHP Yozgat’ta milletvekili adayı çıkarmadı. İYİ Parti’nin aday tanıtım toplantısı ve seçim koordinasyon ofisi açılışı vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Eski Tarım, Orman ve Köyişleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar’ın ilk sırada yer aldığı İYİ Parti Yozgat Milletvekili aday listesinde ikinci sırada CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, üçüncü sırada DEVA Partisinden İsmail Yılmaz, 4’üncü sırada da İYİ Partiden Nafiye Balçık yer aldı. İYİ Parti’nin seçim bürosunun açılışına Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin il başkanları da katıldı.

Açılışta seçmenlere hitap eden Lütfullah Kayalar, şöyle konuştu:

“Bu meydan, ismi Cumhuriyet Meydanı,1923 Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu dünyaya örnek olan cumhuriyetle taçlanan devletimiz son Türk devletimiz şimdi 2023’te cumhuriyetin 100’üncü yılında ikinci cumhuriyet dönemine başlarken 14 Mayıs’ta bir sandık daha önümüze geliyor. Demokrasinin, cumhuriyetin, milli iradenin temeli olan halkın iradesi 14 Mayıs’ta yeniden tecelli edecek. Biz şimdiden diliyoruz yüce Allah’tan ki; çıkacak olan neticeler her ne ise milletimize, insanımıza, ülkemize hayırlara vesile olsun, bunu niyaz ediyoruz. Yozgat’ımızdan aday olan bütün değerli göreve talip olan aday arkadaşlarımın, kardeşlerimin hepsine başarılar diliyorum. Siyasi partilerimizin hepsine başarılar diliyorum. Hepimiz Yozgatlıyız, biz biriz, biz beraberiz, biz ilimiz ve ülkemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak mecburiyetindeyiz.”

“SİZ OYLARINIZI VERMESİNİ BİLİN BİZ İKTİDARI ALMASINI BİLİRİZ, BİLİRİZ”

İYİ Parti listesinde, İYİ Parti çatısında, İYİ Parti’nin Milletvekili adayı olarak yeni dönemde herkesle birlikte çalışacaklarını altını çizen Kayalar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yozgat’taki başta merkez belediye başkanı olmak üzere bütün belediye başkanlarıyla birlikte Allah kısmet ederse yeni dönemde Yozgat’ımız için çalışacağız. Yeni dönem başlıyor, bu yeni dönemde Yozgat’ımız için bir yola çıktık. Bu yol birleştirme yolu, bu yol hizmet yolu, bu yol birlik ve beraberlikle müreffeh gelişen yeni bir Yozgat yolu. Çıktığımız bu yolda, Yozgatlının hissiyatı olan; vatan sevgimiz, millet sevgimiz, bayrak sevgimiz, inanışımız ve maneviyatımız ile bir yola çıkıyoruz. O yol kutlu bir yoldur. Ben Yozgat’ın köylerini değil, köylerdeki odalarını bilirim, Yozgat’ın bütün köy yollarını, camilerini bilirim, ilk mekteplerini bilirim. Zaman geldi barajları, zaman geldi, küçük sanayi sitelerini, zaman geldi organize sanayi siteleri, velhasıl ihtiyaç neyse biz ordayız. Bundan sonra da Yozgat’ın ihtiyacı neyse aynı heyecanla, aynı ilk günden başladığımız gibi burada bir ihtilalden sonra yeni demokrasi meydanı kurulduğunda herkes ‘acaba iktidar verilir mi?’ diye o gün ki siyasi ortamda tereddüt içerisinde olduklarında, son konuşmacı olarak şunu ifade etmiştim; siz oylarınızı vermesini bilin biz iktidarı almasını biliriz, biliriz.”

“SAKIN HA SAKIN BENİM BİR OYUMDAN NE OLUR AMAN BOŞ VER DEMEYELİM”

CHP Yozgat Milletvekili ve İYİ Parti 2. sıra Milletvekili adayı Ali Keven de konuşmasında şunları söyledi:

“Bizi buraya getiren bir güç bir enerji var. Bu güç ve enerji Ankara'da buradan Yozgat’tan 6 siyasi partinin genel başkanlarına bu işin mimari Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan sevgiler saygılar sunuyorum. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Demokrasilerde konuşacağımız en güzel gün en büyük gün sandıktır. Sandığa gideceğiz oyumuzu mutlaka kullanacağız. Sakın ha sakın benim bir oyumdan ne olur aman boş ver demeyelim, diyen insanları da mutlaka önleyelim. Bir oy 10 oy oluyor, 10 oy 100 oy oluyor, 100 oy yüz bin oluyor ve ülkenin kaderini tayin ediyor. Onun için sizin bir oyunuz çok kutsal. Siz iradenizi sandığa yansıtın sizin özgür iradenizi sandıkta korumak da bizim hepimizin görevi.”

3’üncü sırada yer alan DEVA Partisinden İsmail Yılmaz ve 4’üncü sırada bulunan İYİ Partiden Nafiye Balçık’ın da konuşmalarının ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Anka Haber Ajansı