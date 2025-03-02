İyi Parti'den İstifa Eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Chp'ye Katılacak

İyi Parti'den İstifa Eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Chp'ye Katılacak

İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katılacak. Adnan Beker'e rozetini CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takacağı öğrenildi.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katılacak. Adnan Beker'e rozetini CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in takacağı öğrenildi.

İYİ Parti'den 16 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü CHP'ye katılacak. Edinilen bilgiye göre, Beker'e rozetini CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 134'e çıkacak.

Anka Haber Ajansı

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