İyi Partili Atabay: "Bursa'da Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı Olarak Görünüyor"

İyi Partili Atabay: "Bursa'da Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı Olarak Görünüyor"

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, oyunu kullandı. Atabay, "Bursa'da Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olarak görünüyor. Biz İYİ Parti olarak maksimum sayıda milletvekiliyle TBMM’de öncelikle Bursa'yı ve sonra tabii ki Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bütün göstergeler, sahadaki tüm ziyaretlerimiz bize bunu çok açıkça gösterdi" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, oyunu kullandı. Atabay, "Bursa'da Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olarak görünüyor. Biz İYİ Parti olarak maksimum sayıda milletvekiliyle TBMM’de öncelikle Bursa'yı ve sonra tabii ki Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bütün göstergeler, sahadaki tüm ziyaretlerimiz bize bunu çok açıkça gösterdi" dedi.

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, oyunu Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan Sadettin Türkün Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Atabay, şunları söyledi:

"DEMOKRATİK GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ"

"Büyük bir mutlulukla oyumuzu kullandık. Ben de kendi oyumu kullandım. Bugün Anneler Günü biliyorsunuz ve görüyorum ki anneler de çoğunlukta. Bu defa anneler Türkiye'ye bir hediye vermek istiyor. Hediye almayacaklar, hediye verecekler. Oylarıyla Türkiye'yi yeniden çağdaş, laik, demokratik bir ülke haline getirecekler. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında kadınlar, gençler tarih yazacak. Her zaman büyük önder Mustafa Kemal Atatürk gençlere güvenmiş. Ben de yine gençlere güveniyorum. Siz de gördüğünüz kuyruklarda çok fazla genç var, kadın var ve katılım oranı çok yüksek. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemle o özlediğimiz demokratik günlere yeniden kavuşacağız. Buna gönülden inanıyorum. Bursa'da Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olarak görünüyor. Biz İYİ Parti olarak maksimum sayıda milletvekiliyle TBMM’de öncelikle Bursa'yı ve sonra tabii ki Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bütün göstergeler, sahadaki tüm ziyaretlerimiz bize bunu çok açıkça gösterdi."

Anka Haber Ajansı

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