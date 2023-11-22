İyi Partili Dikbayır, Kendisi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu, Dokunulmazlığının Kaldırılmasını Talep Etti

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle parasal ilişki kurmak başta olmak üzere dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için de TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdi. Dikbayır, “görevi kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, nüfuzunu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme” gibi suçlardan soruşturulmasını talep etti.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle parasal ilişki kurmak başta olmak üzere dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için de TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdi. Dikbayır, “görevi kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, nüfuzunu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme” gibi suçlardan soruşturulmasını talep etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, geçtiğimiz pazartesi günü İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç istemi ile disiplin kurulana sevk edildiğini açıklamıştı.

Ümit Dikbayır, bugün “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle parasal ilişki kurmak” başta olmak üzere dört suçlamadan ötürü kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, ayrıca milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdi.

Dikbayır, dokunulmazlığının kaldırılması talep ettiği dilekçesinde; “Anayasa’nın 83. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince ‘Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.’ Anayasanın amir hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımla arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Dikbayır, avukatı aracılığıyla seçim bölgesi olan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na da söz konusu iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede şu iddialar yer aldı:

“....Müvekkilimiz hakkında İYİ Parti 6. dönem Başkanlık Divanı üyelerinin bir kısmı tarafından gerçekle örtüşmeyen siyasi amaçlara yönelik iddia ve ithamlarda bulunulmuştu.

Müvekkilimiz hakkındaki suç içerikli iddialar yönünden;

A) İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener’in ve aile fertleri ile İYİ Parti Genel Başkanı Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve eşinin banka hesaplarını incelettiği iddiasıdır...

B) Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde müvekkilin şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale ve iş alınması ve bu hususlara ilişkin olarak müvekkilin aracılık etmesi iddiasıdır...

C) İYİ Parti Sakarya İli Hendek İlçesi İlçe Başkanına ait olan bir iş yerine müvekkilimizin milletvekili sıfatını kullanarak ceza kestirdiği iddiası ilgili olarak görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşturduğundan bu konuya ilişkin olarak gerekli incelemelerin yapılması,

D) Bir diğer iddia ise müvekkilin eski ismiyle Twitter yeni ismiyle X isimli sosyal medya platformunda hızır çelebi kullanıcı isimli 2023 yılının ekim ayında açılmış bulunan hesabın yönetici olmak ithamıdır...”

Dilekçede, Dikbayır ile ilgili iddia ve ithamlara ilişkin olarak "görevi kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, nüfuzunu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından" soruşturma açılması talep edildi.

Anka Haber Ajansı