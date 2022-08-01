İyi Partili Meclis Üyesine Otomobille Çarpıp Kaçtı; Kaza Kamerada

İyi Partili Meclis Üyesine Otomobille Çarpıp Kaçtı; Kaza Kamerada

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halinde olan Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a, otomobil çarptı.

Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halinde olan Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a, otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken, Çankır'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza an güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Numunevler Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır, elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Çankır'a çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çankır'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar olan Çankır'ı hastaneye kaldırdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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İyi Partili Meclis Üyesine Otomobille Çarpıp Kaçtı; Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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