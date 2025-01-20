İyi Partili Türkeş'ten Mehmet Uçum'a : Anayasa Değişikliği Emelinin Yönü Ve Detayları Ortaya Konulmalıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayıp, DEM Parti Heyetinin İmralı ziyaretiyle devam eden süreçte yaşananlara tepki gösteren İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'a seslendi ve "Yeni paradigma, büyük dönüşüm gibi kelimelerle hedeflenen anayasa değişikliği emelinin yönü ve detayları tüm çıplaklığıyla ortaya konulmak zorundadır" ifadesini kullandı.

(TBMM) - MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayıp, DEM Parti Heyetinin İmralı ziyaretiyle devam eden süreçte yaşananlara tepki gösteren İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'a seslendi ve "Yeni paradigma, büyük dönüşüm gibi kelimelerle hedeflenen anayasa değişikliği emelinin yönü ve detayları tüm çıplaklığıyla ortaya konulmak zorundadır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un "Yeni Paradigma Nedir?" başlığıyla kaleme aldığı "Pazar Yazısı"na tepki gösterdi. Uçum'un terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna ilan edilen sözlerine açıklama getirmeye çalışmasını eleştireren Ayyüce Türkeş Taş, "Böylesine proaktif bir açıklamaya yanıt verme sorumluluğunun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından üstlenilmiş olması ne anlama gelmektedir? Terör örgütü elebaşının bu yeni paradigmayı kimin adına, kimlerin güvencesiyle ortaya koyduğu neden net bir şekilde açıklanamamaktadır?" dedi.

Taş, Uçum'un açıklamasının ciddi belirsizlikler barındırdığını ifade ederek, "Açıklamada yer alan Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği ifadesi ilk bakışta olumlu bir mesaj veriyor gibi görünse de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66'ncı maddesinde tanımlanan vatandaşlık ilkesiyle tamamen çelişmektedir. Bu çelişki yalnızca anayasayı ihlal eden bir tutum değil, devletin kurucu değerlerini zedeleyen bir algı yaratma riskini taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Taş, "yeni paradigma" kavramı ile neyin kastedildiğinin açıkça ilan edilmesi gerektiğini kaydederek, "Bunun detayları Türk milleti ile açık açık paylaşılmalıdır. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar ile muallak açıklamalar ve hedefi ile öznesi belli olmayan cümleler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi üzerinden etkide bulunulmaz. Yeni paradigma, büyük dönüşüm gibi kelimelerle hedeflenen anayasa değişikliği emelinin yönü ve detayları tüm çıplaklığıyla ortaya konulmak zorundadır" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı