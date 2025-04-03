İyi Partili Türkoğlu, İmamoğlu'na Destek Protestolarında Tutuklanan 16 Kişiyi Cezaevinde Ziyaret Etti

İyi Partili Türkoğlu, İmamoğlu'na Destek Protestolarında Tutuklanan 16 Kişiyi Cezaevinde Ziyaret Etti

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan gençleri Bursa H Tipi Cezaevinde ziyaret etti. Türkoğlu, "18 ila 32 yaş arasında bulunan bu gençlerden pek çoğu çağrı üzerine karakola gitmişler ve orada gözaltına alınmışlar. Bir kısmı eylemler sırasında çok sert müdahalelerle gözaltına alınmış. İnsanlara, topluma korku salmak adına tutuklama yapmak kabul edilebilir değil" dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan gençleri Bursa H Tipi Cezaevinde ziyaret etti. Türkoğlu, "18 ila 32 yaş arasında bulunan bu gençlerden pek çoğu çağrı üzerine karakola gitmişler ve orada gözaltına alınmışlar. Bir kısmı eylemler sırasında çok sert müdahalelerle gözaltına alınmış. İnsanlara, topluma korku salmak adına tutuklama yapmak kabul edilebilir değil" dedi.

Türkoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolara katıldığı için tutuklanan 16 kişiyi Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde ziyaretti.

Türkoğlu, "Bursa’da tutuklu bulunan 16 gencimizle cezaevinde tek tek görüştüm. Bu gençlere bayramı zehir ettiniz, bari daha fazla vedel ödetmeyin. Yazıktır, günahtır; Türkiye yeniden hukuk devleti olmak zorundadır" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları kaydetti:

“İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili olarak öncelikle şunu söylemek isterim ki demokratik haklarını kullanan, protesto hakkını kullanan; silah kullanmayan, şiddet içermeyen eylemler yaptığı halde buradaki tutuklamalar gerçekten hukuksuz ve vicdanlara da sığmaz. Tek tek hepsiyle de görüştüm; 18 yaşında olanlar var, üniversite öğrencisi olanlar var. 18 ila 32 yaş arasında bulunan bu gençlerden pek çoğu çağrı üzerine karakola gitmişler ve orada gözaltına alınmışlar. Bir kısmı eylemler sırasında çok sert müdahalelerle gözaltına alınmış. Allah aşkına 2911’den insanları tutuklamak nedir?"

Türkoğlu, "İnsanlara, topluma korku salmak adına tutuklama yapmak bu yüzyılda gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Ailelerine ve kendilerine bayramı zehir ettiniz. Bari en azından bu lüzumsuz tutuklamaları artık sonlandırın. Türkiye bir hukuk devleti olmak zorunda. Hukuk devletinin gereğini mutlaka yerine getirin. Konunun bundan sonra da takipçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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