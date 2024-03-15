İyi Parti'nin Erzurum Adayı, Akp’li Belediyenin Sattığı Arazi Ve Gayrimenkul Listesini Parka Astırdı

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, AKP’li belediyenin son 10 yılda sattığı tüm gayrimenkul ve arazilerin listesini vinçlerle, Palandöken ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın önüne astı. Uçar, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan bu park bile borca mahsuben iş insanlarına verildi. Düşünebiliyor musunuz yakın zamanda bu güzelim ağaçları kesip buraya akaryakıt istasyonu ve iş yerleri yapacaklar" dedi.

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, AKP’li belediyenin son 10 yılda sattığı tüm gayrimenkul ve arazilerin listesini vinçlerle, Palandöken ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın önüne astı. Uçar, "Satılan alanlar sizindir Erzurumlu hemşehrilerim. Sizin malınızdır size aittir, ancak burası borca karşılık veriliyor ve satışa çıkarılıyor. Sizlere şunu söylemek istiyorum; Erzurum borca batmıştır. Gırtlağına kadar borca batmış bir Erzurum Büyükşehir Belediyesi var karşımızda" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin birçoğu borcuna karşılık olmak üzere mahsuplaştığı ya da sattığı arazi ve gayrimenkullerin listesini birlikte iki ayrı pankarta yazdıran İYİ Parti adayı Canan Uçar, 15’er metre uzunluğundaki görselleri vinçlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını taşıyan parkın girişine astırdı.

"BİR ŞEHRİ BÖYLE SATIYOR"

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan bu park bile borca mahsuben önce parsellere böldü, sonrasında ticari alan akaryakıt istasyonu yaptı. Burası normalde depremde toplanma alanıdır. Parsel parsel böldü ve burayı da sattı. Sıkıntımız şudur; kendisine sorulduğu zaman "ne kadar borcumuz var sayın başkan" denildiği zaman küçümsenemeyecek bir mal varlığından bahsediyor. Ancak borcun miktarı hakkında bir cevapta bulunmuyor. Satılan alanlar sizindir Erzurumlu hemşehrilerim. Sizin malınızdır size aittir, ancak burası borca karşılık veriliyor ve satışa çıkarılıyor. Sizlere şunu söylemek istiyorum; Erzurum borca batmıştır. Gırtlağına kadar borca batmış bir Erzurum Büyükşehir Belediyesi var karşımızda. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman, Erzurumun hakkını, Erzurumun arsasını ve yeşil alanını Erzurumlunun kullanımına açacağım. Bu şekilde satışlar olmayacak."

Anka Haber Ajansı