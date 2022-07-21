'izinsiz Keçiboynuzu Toplama' Cinayeti Ve Yaralamaya 3 Tutuklama

'izinsiz Keçiboynuzu Toplama' Cinayeti Ve Yaralamaya 3 Tutuklama

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden izinsiz keçiboynuzu topladıkları için kendilerini uyaran Muhammet Şahin'i (36) öldürüp, Kadir Kızıldağ (22) ile aynı ismi taşıyan kuzeni Kadir Kızıldağ'ı (17) yaralayan şüpheliler Fatih Şahin (26),...

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden izinsiz keçiboynuzu topladıkları için kendilerini uyaran Muhammet Şahin'i (36) öldürüp, Kadir Kızıldağ (22) ile aynı ismi taşıyan kuzeni Kadir Kızıldağ'ı (17) yaralayan şüpheliler Fatih Şahin (26), İsmail Şahin (32) ve Ramazan Erdoğan (27) tutuklandı.

Olay, iki gün önce saat 19.00 sıralarında Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşularına ait bahçeye izinsiz girdikleri öne sürülen Fatih Şahin, İsmail Şahin ve Ramazan Erdoğan, keçiboynuzu toplamaya başladı. Bu sırada Muhammet Şahin, Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ, izinsiz keçiboynuzu toplayan 3 kişiyi uyardı, tartışma çıktı. Şüpheliler, Şahin ile iki kuzene av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden Muhammet Şahin, burada hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kuzenin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekipleri de cinayet şüphelileri Fatih Şahin, İsmail Şahin ve Ramazan Erdoğan'ı saklandıkları adreste yakaladı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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'izinsiz Keçiboynuzu Toplama' Cinayeti Ve Yaralamaya 3 Tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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