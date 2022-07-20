İzinsiz Yürüyüş Yapmak İsteyen Grup İle Polis Arasında Arbede; 4 Polis Yaralı, 29 Gözaltı

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Suruç saldırısının 7'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan bir grup, daha sonra izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Polis, gruba izinsiz yürüyüş yapamayacaklarını ifade ettiği sırada, gruptan bazı kişiler ekiplerin üzerine yürüyerek ellerinde bulunan bayrak ve flamalar ile polislere saldırdı. Olayda 4 polis memuru yaralanırken, 29 kişi ise gözaltına alındı. Polis ile grup arasında yaşanan arbede de saniye saniye görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 2015 yılında DEAŞ'lı terörist Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün canlı bomba olarak kendini patlatmasıyla 33 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi yaralandı. Suruç saldırısının 7'nci yıl dönümünde bir grup, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup, açıklamanın ardından izinsiz olarak yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis, yürüyüş izinlerinin olmadığı için yürüyüş yapamayacaklarını ifade ettiği sırada grup, bir anda polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Bu sırada grup içerisinde bulunan bazı kişiler, ellerinde bulunan bayrak ve flamalar ile ekiplere vurmaya başladı. Polis ile grup arasında yaşanan arbede ise saniye saniye görüntülendi.

4 POLİS MEMURU YARALANDI

Öte yandan, yaşanan arbede sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 4 polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memurlarının 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayda başına darbe alan ve burnunda kırık bulunan bir polis memurunun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı