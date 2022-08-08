İzmir- Ankara Kara Yolunda 2 Ayrı Kaza; 11 Yaralı

İzmir- Ankara Kara Yolunda 2 Ayrı Kaza; 11 Yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak, takla attı. Sürücü Koç ile yanındaki Pelin Koç (47) ve Damla Koç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İKİNCİ KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

30 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Ufuk Aydoğan (35) yönetimindeki 20 AGM 471 plakalı TIR'ın şoförü yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Emrullah Avcı'nın (33) kullandığı 35 AYT 988 plakalı otomobil duramayıp, TIR'a çarptı. Bu kazada da otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 kişi yaralandı. Yaralanan Elife Avcı (59) Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Emrullah Avcı, Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Ebrar Sare (1,5 aylık), Esma Sultan Avcı (2) ise bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, her iki kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir- Ankara Kara Yolunda 2 Ayrı Kaza; 11 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kuşadası'nda Zeytinlikte Çıkan Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Kuşadası'nda Zeytinlikte Çıkan Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Otluk Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü
Otluk Yangını Yerleşim Yerlerine Sıçramadan Söndürüldü
Beşiktaş'ta Atm'de Yangın
Beşiktaş'ta Atm'de Yangın
Fabrikada Patlamayla Birlikte Yangın Çıktı; 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Fabrikada Patlamayla Birlikte Yangın Çıktı; 1 Kişi Dumandan Etkilendi
Baba İle Kızı Denizden Dönerken Kazada Öldü
Baba İle Kızı Denizden Dönerken Kazada Öldü
Otomobil, Traktörün Arkasındaki Su Tankerine Çarptı; 1 Ölü, 3 Yaralı
Otomobil, Traktörün Arkasındaki Su Tankerine Çarptı; 1 Ölü, 3 Yaralı
Eşini Öldürüp, Yaşamına Son Veren Koca Not Bırakmış
Eşini Öldürüp, Yaşamına Son Veren Koca Not Bırakmış