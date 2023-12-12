İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: Seçimi Farklı Kazanırız

CHP Urla, Seferihisar, Güzelbahçe ve Balçova ilçe başkanlıklarını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bize fırsat verilirse iyi işler yapacağız. Genel merkezimizin tercih ettiği noktada sahaya çıkarız. Elimizden geleni yapar, seçimi de farklı kazanırız” diye konuştu. Urla ziyareti sırasında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile de bir araya gelen Batur, aday adaylığı süreci ile ilgili iyi dileklerinden dolayı Kocaoğlu’n

CHP Urla, Seferihisar, Güzelbahçe ve Balçova ilçe başkanlıklarını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bize fırsat verilirse iyi işler yapacağız. Genel merkezimizin tercih ettiği noktada sahaya çıkarız. Elimizden geleni yapar, seçimi de farklı kazanırız” diye konuştu. Urla ziyareti sırasında önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile de bir araya gelen Batur, aday adaylığı süreci ile ilgili iyi dileklerinden dolayı Kocaoğlu’na teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı’nın ardından örgüt ziyaretlerine CHP Urla, Seferihisar, Güzelbahçe ve Balçova ilçe başkanlıklarıyla devam etti. Ziyaretlerde partililerle ve vatandaşlarla buluşan Batur’a coşkulu kalabalıklar eşlik etti. Urla ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve İzmir’e büyük hizmetlerde bulunan büyük başkan Aziz Kocaoğlu’yla bir araya gelen Batur, fikir alışverişinde bulundu ve İzmir ile ilgili sohbet etti. Batur “ İzmir’imize büyük hizmetlerde bulunmuş, partimize büyük emek veren İzmir’in büyük başkanı ile bir arada olmak bize büyük onur verdi. Sayın Kocaoğlu ile güzel İzmir’imiz ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İzmir’e büyük eserler katan deneyimli başkanımız, büyük başkan Aziz Kocaoğlu’na ev sahipliği, güzel sohbeti, iyi dilekleri ve deneyimlerini paylaşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bana büyük bir enerji verdi. İzmir’e hizmet, benim tek hedefim. Yeter ki görev bize verilsin, göreve hazırım” dedi.

"İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Örgüt ziyaretlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Batur, örgüt ile belediye başkanının uyum içinde çalışmasının her zaman başarıyı beraberinde getirdiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığının CHP’ye dinamizm kazandırdığını, örgütleri yeniden ayağa kaldırdığını söyleyen Batur, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. 31 Mart seçimlerinin cumhurbaşkanlığı seçiminin yönünü tayin edecek bir yol haritası olacağını vurgulayan Batur, tüm aday adaylarını, “Bu dönemde CHP’den aday adayı olmak ayrı bir onur. Partimizin yükselme trendinde olduğunu gösteren en güzel işaret” diyerek kutladı. Batur, şöyle konuştu:

“Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Tunç Soyer olmak üzere tüm aday adayı arkadaşlarımın hepsine büyük saygım, sevgim var. Biz bir mücadele içine giriyoruz. Biz kenti iyi tanıyoruz, kentli bizi iyi tanıyor, tecrübemiz var, iyi yaparız diyoruz. İzmirli tecrübe ister, İzmirli samimiyet ister, İzmirli İzmirli ister diyoruz. Biz bu işi yaparız diye yola çıktık. Bize o fırsat verilirse iyi işler yapacağız. Genel merkezimizin tercih ettiği noktada sahaya çıkarız. Elimizden geleni yapar, seçimi de farklı kazanırız; ondan şüphemiz yok. Yeter ki görev bize verilsin. Görev verilmezse de, görev kime verilirse parti terbiyesi gereği onun arkasında bir nefer gibi çalışmaya devam ederiz.”

Anka Haber Ajansı