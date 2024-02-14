İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: "Öyle Çalışacağım Ki İnsanlar 50 Yıl Konuşsun İstiyorum"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Dikili, Bergama ve Kınık ilçe örgütleri, belediye başkan adayları ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, “Ben İzmir’e aşığım, öyle bir çalışma ortaya koyayım ki insanlar 50 yıl konuşsun istiyorum” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Dikili, Bergama ve Kınık ilçe örgütleri, belediye başkan adayları ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, “Ben İzmir’e aşığım, öyle bir çalışma ortaya koyayım ki insanlar 50 yıl konuşsun istiyorum” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Dikili, Bergama ve Kınık ilçe örgütleri, belediye başkan adayları ve yurttaşlarla buluştu. Esnafı ziyaret eden Tugay, arıtma problemi, içme suyu hattının yenilenmesi, yol ihtiyaçlarını bildiğini belirterek, “Dikili’nin turizm konusunda cazibesini artıracak bir şeyler yapmalıyız. Dikili’nin festivallerinin daha gelişmiş şekilde yapılması için elimizden geleni yapacağız. Kırsal bölgeyi planlayacağız” dedi.

Dikili Avcılar ve Atıcılar Derneği’ni ziyaret eden Tugay, “Ben İzmir’e aşığım, öyle bir çalışma ortaya koyayım ki insanlar 50 yıl konuşsun istiyorum. Burada otopark sorunu olduğunu biliyoruz. Sizi mağdur etmen bu hizmeti de buraya getireceğiz” diye konuştu.

82 YAŞINDAKİ ÇINAR, DİKİLİ’YE YÜKSEKOKUL İSTEDİ

Dikili’de seçim çalışması yapan Tugay, ilçeye 25 yıl önce gelen 70 yıldır berberlik yapan 82 yaşındaki İsmet Şengül Sarıkamış ile keyifli bir sohbet etti. Dikili’ye bir yüksekokul açılmasını isteyen 82 yaşındaki Sarıkamış, “Dikilimiz 12 ay hareketli bir yer olsun. Ben 25 yıl önce buraya yerleştim. Allah bu ilçe sakinlerinden razı olsun. Onların sayesinde ev sahibi oldum" dedi.

Tugay, emektar esnaf Şengül'ü tanımaktan mutlu olduğunu belirterek hayırlı işler diledi. Bergama’nın sağlık tanrısı Asklepios’un asasında olan yılan sembolünün ilk ortaya çıktığı yer olduğunu hatırlatan Tugay, “Bergama, dünyada tıbbın ilk ortaya çıktığı yer olarak bilinir. Bir doktorun belediye başkan aday olması güzel bir tesadüf. Bu göreve hazırlanarak aday olduğumu, planlarımın hazır olduğunu bilin isterim. İzmir’in çocuğu olarak, şehre inanarak, çok severek, her bir köşesine sahip çıkarak hizmet edeceğim” dedi.

“BİZİ ANLATMADIĞINIZ KİMSE KALMASIN"

Kınık’ta coşkuyla karşılanan Cemil Tugay, “Alsancak, Konak, neyse benim için Kınık da odur. Bütün umutsuzluk ve endişelerinizi bir kenara bırakıp kenetlenin. Hep beraber 31 Mart seçimleri için çalışalım, konuşmadığınız, bizi anlatmadığınız kimse kalmasın. Verdiğimiz her sözü nasıl yerine getirdiğimizi göreceksiniz. Bunu inançla, Kınık’a duyduğumuz sevgi ile halkımıza duyduğumuz saygı ile yapacağız. En ufak yanlış duymayacaksınız. Kimse bize yanlışı konduramayacak” diye konuştu.

“DÜNYAYA GELDİĞİMDE İLK VAN HAVASINI SOLUDUM"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay İnay ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ile birlikte İzmir’de faaliyet gösteren Vanlı hemşehri derneklerinin Karabağlar’da düzenlediği toplantıya katıldı. Coşkuyla karşılanan ve Van’ın geleneksel lezzeti ‘ayran aşı’ ikram edilen Başkan Tugay, gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karabağlar’da düzenlenen kadın ve genç buluşmasına katılan Tugay’a İzmirspor atkısı hediye etti.

Öğretmen babasının görevi nedeniyle Van’da doğan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, anne ve babasının uzun yıllar çocuğu olmadığını, bunun için adaklar adadıklarını belirterek, 1967 yılının Haziran ayında annesinin kendisini kucağına almasıyla ailede büyük bir mutluluk yaşandığını ifade etti. Tugay, “Annem ve babam 5 yıl orada yaşamış. O kadar güzel şeyler yaşamışlar ki bana anlatıp durdular. Ne yazık ki ben bebekken ayrılmışlar. Babam öğretmen olduğu için, biraz da o dönem siyasi çalkantıların olduğu için çok dolaştırılmış. Biz de gezdik. Arada bir de Kıbrıs’a gitti. Asker olarak orada savaştı. Birkaç sene önce kaybettik babamı. Hayatım boyunca Van’ı dinledim ailemden, gölüyle, Akdamar Adası’yla, kedisiyle, yemekleriyle orada gördükleri sıcak dostluklar, arkadaşlıklarla” dedi.

“HİÇ KİMSE İZMİR’İ KARANLIKLARA BOĞAMAYACAK"

Karabağlar Kadın ve Genç Buluşması’na da katılan Başkan Tugay, ‘İzmir’i almayı’ hedefleyen siyasi rakiplerinin bunu başaramayacağını belirterek, şunları söyledi:

“İzmir’in her tarafındayız. Bir sürü şeyle mücadele ediyoruz. Bir taraftan yalan dolanla mücadelede ediyoruz. Karşımızdaki rakipler hadlerini aşarak İzmir’i almayı hayal ediyorlar. İzmir, sadece İzmir halkınındır. İzmir halkının olarak kalacaktır. İzmir halkı kimdir, nedir bu insanlara yıllardır gösteriyor ve bu seçimde de gösterecek. Hiç kimse İzmir’i karanlıklara boğamayacak. Başka yerlerde insanlar üstünde baskı kurabilir, rüşvet teklif eder gibi vaadlerde bulanabilirler ama İzmirliler buna kanmaz. Birileri hayal kurduğuyla kalır, 31 Mart gecesi de alması gereken cevabı alır.”

Anka Haber Ajansı