İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: Riskli Binaların Dönüşümünü Belediye Olarak Biz Yapacağız

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Aliağa’da sendika ve dernekleri ziyaret etti. Tugay, deprem riski olan binaların boşaltılacağını, yeni evler yapılana kadar ev sahiplerine kira desteği verileceğini, sağlıklı konutların da İzmir’in kültüründe olan toplu konut proje örnekleri gibi hayata geçirileceğini, bunlar yapılırken ev sahiplerine kredi imkanı da sunulacağını anlattı. Tugay, ayrıca toplu taşım ücretlerinin en aza düşürüleceğini söyledi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Aliağa’da sendika ve dernekleri ziyaret etti. Tugay, deprem riski olan binaların boşaltılacağını, yeni evler yapılana kadar ev sahiplerine kira desteği verileceğini, sağlıklı konutların da İzmir’in kültüründe olan toplu konut proje örnekleri gibi hayata geçirileceğini, bunlar yapılırken ev sahiplerine kredi imkanı da sunulacağını anlattı. Tugay, ayrıca toplu taşım ücretlerinin en aza düşürüleceğini söyledi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, partisinin Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç ile birlikte Petrol-İş Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası Aliağa Şubesi’ni ziyaret etti. Şube Başkanı Hasan Toptan, yönetim kurulu ve üyelerin katıldığı toplantıda, Tugay, ekonomide çarkın üretim ile döndüğünü bunu sağlayanın işçi, emekçi olduğunu belirterek, işçinin emeğinin karşılığını alıp gönlünün rahat olması gerektiğini söyledi. Tugay şöyle konuştu:

"Aliağa işçi, emekçi kenti. Değeri çok, aynı zamanda yapılacak iş çok. Çalışanların emekçilerin yanında olmak, örgütlü mücadelenize katkı vermek için her zaman hazır olacağız. Sorunları biliyoruz, dersimizi çalıştık. Bunları ilçe belediyesi ile beraber dayanışma içerisinde yapacağımız konusunda şüpheniz olmasın. Alt yapı sorunları, otobüs terminali gibi yatırımları yapacağız. Şehrin sosyal ihtiyaçları, çocukları, yaş almışları, kadınlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Proje olarak Aliağa’da ne yapacağımızı zamanıyla tarihleriyle açıklayacağız. 5 yılın sonunda başımızı öne eğmeden ‘görevimizi yerine getirdik’ diye karşınıza çıkacağız. Üretime değer verilmeli, üretimin ve ticaretin önü açılmalı. Çarkı döndüren emekçidir, emekçinin gönlünün rahat olduğu emeğinin karşılığını aldığı kent içinde değer gördüğü bir yerel yönetim dönemi olacak."

KOROZYON RİSKİ

Tugay, kendisine yöneltilen İzmir’in deprem riski, konut stoğunun durumu hakkında da açıklamada bulunarak, özellikle tuzlu ve asitli suyu olan bölgelerdeki binaların korozyon riskine dikkat çekti. Tugay, binaların depreme dayanıklılığı için ölçüm yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Üniversitelerce hazırlanmış deprem haritası var, daha bu sabah tekrar inceledim. Haritada belirtilmiş daha yüksek riskli olan kesimler de var daha sağlam alanlar da var. Aliağa’da yüksek risk yok ama mikro bölgeleme çalışmasıyla zemin haritalama yapılması gerekiyor. Bir de mevcut binaların depreme dayanıklılığı ile ilgili ölçüm yapılması gerekir. Zaten belirli tarihlerde yapılanlar riskli görünüyor. 1980 -1999 arasında yapılan binaları incelemek gerekiyor. Yönetmelik biraz yetersiz kalmış o dönemde. Zemin özelliği itibariyle tuzlu ve asitli suyu olan bölgelerde binaların temellerinin korozyona uğrama riski daha fazla. Eğer risk varsa dönüşüm gerekiyor. İnsanlar oturdukları binaların güvenli olmadığını bilmeliler."

KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK, SAĞLIKLI KONUTLAR ÜRETİLECEK

Tugay, deprem riski olan binaların boşaltılacağını, yeni evler yapılana kadar ev sahiplerine kira desteği verileceğini, sağlıklı konutların da İzmir’in kültüründe olan toplu konut proje örnekleri gibi hayata geçirileceğini, bunlar yapılırken ev sahiplerine kredi imkanı da sunulacağını anlattı. Tugay, şöyle konuştu:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi binaların yıkımını kendisi yapıyor, evlerini boşaltanlara yeni evler yapılana kadar kira desteği alıyorlar. KİPTAŞ aracı oluyor, kredi imkanı sunuluyor, müteahhitlerle aracılık yapılıyor. Bu şekilde binlerce binayı dönüştürdüler. Bu sistemi kuracağız. Hali hazırda toplu konut projeleri var. İzmir’de eskiden beri iyi bir kültür var. EVKA var, Egekent gibi toplu konut projeleri var. İzmir aslında toplu konut açısından belediye- özel sektör- kooperatif iş birliğinde güzel işler yapmıştır. TOKİ yapsın diye bekliyoruz. Ama TOKİ’nin üzerinde 6 Şubat depremi nedeniyle ağır bir yük var. Dolayısıyla bölgelerde biz kendi başımızın çaresine bakacağız. Önümüzdeki beş yıl için metropolde 25 bin yeni konut yapımını hedefledim. Aliağa için özel çalışma yapılacak. Konut üretecek, riskli bölgelerin dönüşümünü hızlandıracağız."

“TOPLU TAŞIM ÜCRETSİZ OLMALI"

Tugay, ücreti yetmediği için her gün 7-8 kilometre yürüyerek işe gidip gelen insanlarla sohbet ettiğini belirterek, ulaşım giderini en aza indirmek için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Tugay, şöyle ifadeleri kullandı:

“Benim dünya görüşümde toplu taşımayı ücretsiz yapmamız lazım. Bugün hem mevzuat hem de ekonomik şartlar bunu imkansız kılıyor. İnsanlarda toplu taşımanın getirdiği maddi yükü azaltmalıyız. 2-3 sene olabilir bilemiyorum, o zamana kadar iyileştirmeler yaparak gideceğiz. Hem toplu taşımanın çeşitlendirilmesi hem de ücret yükünün azaltılması ile ilgili çalışmalar yapacağım. Türkiye’de de konuşulacak. ‘Karşıyaka’da marketten alışveriş yaparken, çalışan arkadaşın müşteriyle sohbetini duydum. Ücretler yetmiyor, ulaşım ücretini karşılayamıyorum. O yüzden işe yürüyerek gidip geliyorum dedi. Küçük Çiğli’den Yeni Girne’ye 7-8 kilometrelik yolu her gün gidip geldiğini söyledi. Toplu taşımada bu sıkıntı varsa görmeli ve çözmek zorundayız. Yoksa ne bu devlet, devlet olur, ne bizim yaptığımız siyaset, siyaset olur. İnsanları anlamak ve sorunları çözmek için bu görevlere talip oluyoruz. Ben belediyeyi kar edecek bir kurum olarak göremem. Belediye hizmet için var. Nereden kısabiliyor, nereden gelirimizi artırabiliyorsak artıracak ama bu hizmetleri sunacağız."

“BELEDİYEDE ESNAF MÜDÜRLÜĞÜ KURACAĞIM"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Emeklileri ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Türkiye Yardımseverler Derneği Aliağa Şubesi’ni, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde esnafla iletişimi güçlendirmek için esnaf müdürlüğü kuracağını belirterek, “Ben Büyükşehir Belediyesi’nde esnaf müdürlüğü kuracağım. İlçe belediyelerinde de esnaf masamız olacak. Esnafımızın sorunlarıyla ilgileneceğiz, işlerin hızlı ilerlemesi için bunu yapacağız. Karşıyaka’da yaptık ve başarılı oldu. Belediye Başkanlığı’mda yapmaktan mutlu olduğum birkaç iş var. Biri insanları evlendirmek diğeri iş yerleri ruhsat aldığında çerçeveleterek ben götürüp bizzat teslim ediyor ve hayırlı olmasını diliyordum. Aliağa önümüzdeki 5 yıl içerisinde görebileceği en iyi hizmeti görecek. Çalışanın elması kızarır. Bu işler çalışarak olacak” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı