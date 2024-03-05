İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Seçim Güvenliği İçin İzmir Barosu'ndan Destek İstedi

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Barosu'nu ziyaret etti. Baro Başkanı Sefa Yılmaz ile görüşen Başkan Tugay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hukukçulardan sandık güvenliği konusunda destek istedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Barosu'nu ziyaret etti. Baro Başkanı Sefa Yılmaz ile görüşen Başkan Tugay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hukukçulardan sandık güvenliği konusunda destek istedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz'ı ziyaret etti. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldığını anımsatan Başkan Tugay, sandık güvenliğinin önemine değindi. Seçim gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hukukçulardan destek isteyen Tugay, şunları söyledi:

“Seçimlerin sorunsuz geçmesi çok önemli. Sandığa hiçbir şekilde gölge düşmemeli. Herhangi bir hukuksuzluğun yaşanmaması için katkınız önemli. Bugüne kadar her seçime gözlemci olarak katıldınız. Yaşanan hukuksuzlukların önüne geçerek katkı sundunuz. Biz bu sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesini istiyoruz. Seçmenin iradesinin eksiksiz şekilde sandığa yansımasını istiyoruz” dedi.

DEMOKRASİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

İzmir Barosu'nun birçok soruna karşı duyarlı olduğunu ve çalışma yaptığını belirterek, hukukçulara teşekkür eden Tugay, şöyle devam etti:

“Demokrasi son derece önemli. Ekmek ve su kadar gerekli. Demokrasinin olmadığı toplumlar, nefes alamaz. Seçilip göreve geldiğim zaman demokratik ve katılımcı bir yönetim ile belediyeyi yöneteceğim. Her yurttaş kentimiz için söz sahibi olsun istiyorum.”

“SEÇMENİN İRADESİ SANDIĞA DOĞRU ŞEKİLDE YANSIMALI”

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da seçmenin iradesinin sandığa doğru şekilde yansıması için görev alacaklarını söyledi. Yılmaz, “Kim seçilirse seçilsin önemli olan sandıkta gerçek durumun ortaya çıkması. Ekim ayında Baro seçimleri olacak. Bizde de o heyecan var. Seçim heyecanı bitmez. Heyecanla yapılan her iş başarıya götürür. Bundan sonrası için bazı projeleri birlikte hayata geçirelim. Yerel yönetimlerle iş birliği bizim için çok önemli” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı