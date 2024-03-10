İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: "Size Verecek Tek Bir Şehrimiz Yok"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Gaziemir'de trafiği rahatlatacak Karabağlar ve Gaziemir metro projesinin tamamlandığını, temelini birlikte atacaklarını belirterek, ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceklerini söyledi. İktidarı eleştiren Tugay, “Yıllarca bu ülkenin birikimleriyle kim zenginleşti? Bu kadar haksızlık yaparak mı İzmir'i alacaksınız? Size verecek tek bir belediyemiz, tek bir şehrimiz yok. Bugün o meydana getiremediğiniz insanlar size bir şey anlatmak istiyor.”

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Gaziemir'de trafiği rahatlatacak Karabağlar ve Gaziemir metro projesinin tamamlandığını, temelini birlikte atacaklarını belirterek, ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vereceklerini söyledi. İktidarı eleştiren Tugay, “Yıllarca bu ülkenin birikimleriyle kim zenginleşti? Bu kadar haksızlık yaparak mı İzmir'i alacaksınız? Size verecek tek bir belediyemiz, tek bir şehrimiz yok. Bugün o meydana getiremediğiniz insanlar size bir şey anlatmak istiyor” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Gaziemir Meclis Üyesi Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Programa CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık ve CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ile partililer katıldı.

Gaziemir'in çözüm bekleyen sorunlarına yerel seçimlerin ardından çözüm üreteceklerini vurgulayan Tugay, “Gaziemir’in trafik sorunu var. Karabağlar ve Gaziemir metro projesi tamamlandı. Temelini birlikte atıp en hızlı şekilde bitireceğiz. Kentsel dönüşüm ihtiyacımız var. Bu konuyu çok iyi çalışan aslan gibi arkadaşlarımız var. Biz hizmet üretirken birilerinin ceplerini doldurmuyoruz. Sözüm söz, dönüşüm bekleyen herkesin işi 5 sene içinde çözülecek.” diye konuştu.

“BUGÜN O MEYDANA GETİREMEDİĞİNİZ İNSANLAR SİZE BİR ŞEY ANLATMAK İSTİYOR”

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize işaret eden Tugay, şunları söyledi:

“Ülkede çöpten yemek toplayanlar var. Kağıt toplayan küçük çocuklarımızı görüyorum. Derin bir yoksulluk yaşanıyor. İnsanlarımız aç ve işsiz. Yıllarca bu ülkenin birikimleriyle kim zenginleşti? Bu kadar haksızlık yaparak mı İzmir'i alacaksınız? Size verecek tek bir belediyemiz, tek bir şehrimiz yok. Bugün o meydana getiremediğiniz insanlar size bir şey anlatmak istiyor. 31 Mart günü Türkiye’nin dört bir yerinden öyle sonuçlar çıkacak ki erken seçim yapmak zorunda kalacaksınız.”

“BURASI SİZİN BABANIZIN ÇİFTLİĞİ Mİ?”

Türkiye'den umudunu kesen gençlerin kendilerine yurt dışında yeni bir hayat kurma telaşıra düştüğünü söyleyen Tugay, ülkenin içinde bulunduğu durumun içini acıttığını belirtti. Tuga, şöyle devam etti:

“Ülkemize de gençlerimize de insanlarımızın tamamına da sahip çıkmak zorundayız. Yerel yönetimler olarak çok iyi çalışıp, şehirlerimize değer katacağız. Gençlerimizin gitmesini, beyin göçünü engellemek için projeler üreteceğiz. "Bizi seçerseniz hizmet alırsınız" diyorlar. Burası sizin babanızın çiftliği mi? Nasıl böyle konuşursunuz? İnsanların seçme özgürlüğü var. Özgür iradeleri ile sandıkta tercihini yapacaklar. Biz, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesi sandıkta birleşmeye, ittifak yapamaya, altı oklu bayrak altında toplanmaya davet ediyoruz. Bu milletimin birliğini, refahını, iyiliğini istiyoruz. Milletimizi de sandıkta yanımızda istiyoruz. Bu haksızlıklar bitsin istiyoruz.”

Bunun bir seçim kazanma mücadelesi değil, onur mücadelesi olduğunu kaydeden Tugay, “Ben cerrahım. Aday arkadaşlarımızın hepsi kariyer sahibi insanlar. Hiçbir şeyde gözümüz yok. Tek derdimiz, ülkemizin hak ettiği refah, çağdaşlık düzeyinde olması. Bu yalan ve talan düzeni artık bitsin diye mücadele ediyoruz” dedi.

“ADAYLARIMIZ KENTİN KAYNAKLARINI TARİKATLARA AKTARMAZ”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da AKP'li belediye başkan adaylarını eleştirerek, şunları söyledi:

“İzmir'i istiyorlar. "Bir seferliğine İzmir’i bize verin, biz yönetelim" diyorlar. Ankara, İstanbul sizden kurtuldu şükrediyor. İzmirli size bu yönetimi verir mi? Bugün her yeri altı okla süsledik. Biz, CHP’nin bayrağını büyük bir onurla taşıyoruz. Takiyeciler çıkmış ciğerci kedisi misali, İzmir’i istiyor. Çok beklersiniz. Adaylarımıza çok güveniyoruz. Cemil Tugay başkanımız dürüst, çalışkan biri. Gecesini gündüzüne katarak İzmir için çalışacak. Bizim belediye başkanlarımızın vaatleri ayakları yere basan vaatler. Yalan söylemezler, kul hakkı, yetim hakkı yemezler. Bizim başkanlarımız kentin kaynaklarını TÜRGEV’lere, tarikatlara aktarmaz. Burada yaşayan herkesin hakkı olan hizmet için kullanırlar. Bizim başkanlarımız ve onların belediye başkanları arasında siyahla beyaz arasındaki gibi fark var. Sizlere emanetler.”

“KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ”

CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık da örnek bir belediyecilik hizmeti sunacaklarını vurgulayarak, “Çalışırken halkı, emeği, emekçiyi düşüneceğiz. Gaziemir bizim evimiz. Ben burada yaşıyorum. Bu kenti güzelleştirmek, keyif almak ve yaşayanların keyif alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kentteki herkes önemli. Kim haksızlığa uğrarsa yanında olacağız. Kim yoksul kalırsa kentin nimetlerini herkese eşit paylaştıracağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

CHP İlçe Başkanı Kazım Özkan da 31 Mart yerel seçimlerinde herkesin oyunu haksızlığa, faşizme, sömürüye karşı durmak için mücadele eden CHP'li adaylardan yana kullanmasını istedi.

Anka Haber Ajansı