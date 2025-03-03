İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ekrem İmamoğlu’nu İzmir’de Karşılamak Onur Olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İzmir’de gerçekleştireceği buluşmaya ilişkin olarak, "Onu İzmir’de karşılamak onur olacak. Başlangıç olarak İzmir’i seçmesi anlamlı, CHP için de bir gelenek diyebiliriz. İzmir CHP’nin amiral gemisidir" ifadesini kullandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İzmir’de gerçekleştireceği buluşmaya ilişkin olarak, "Onu İzmir’de karşılamak onur olacak. Başlangıç olarak İzmir’i seçmesi anlamlı, CHP için de bir gelenek diyebiliriz. İzmir CHP’nin amiral gemisidir" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ESHOT’un filosuna 41 otobüsün katıldığı törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, Hilton Otel'in hastane yapılacağı yönündeki iddialara ve Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart'ta İzmir'de CHP örgütü ile yapacağı buluşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bize ulaşan hiçbir talep yok"

Başkan Tugay, Hilton Oteli'nin hastane yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Hilton Oteli ile ilgili bize ulaşan hiçbir talep yok. Zannediyorum bu birilerinin düşüncesi ama bize iletilen bir şey yok, iletilirse bakarız. Otelin tabi ki İzmir halkına hizmet eden bir yapıya dönüşmesini istiyoruz. Özel bir tercih belirtmek istemem açıkçası çünkü o bölgenin ihtiyaçları çerçevesinde bir karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim oradaki hissemiz düşük oranda bir hisse, o yüzden bizden fazla sesi olan insanlar var. Bir uzlaşmaya gidilmesi lazım" ifadesini kullandı.

"İzmir CHP’nin amiral gemisidir"

Tugay, İmamoğlu’nun gerçekleştireceği ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Ekrem Başkanın aday adaylığı hayırlı olsun. 23 Mart’ta tüm ülkede CHP örgütü sandığa gidecek ve ona olan desteğini belli edecek. Başka bir aday çıkmadı, Ekrem Başkan tek aday olarak giriyor. O yüzden şimdiden onun için, ‘Cumhurbaşkanı adayımız’ diyebiliyoruz. Umuyoruz Cumhurbaşkanımız olarak da İzmir’de karşılamak bizim için onur olacak. Başlangıç olarak İzmir’i seçmesi anlamlı, CHP için de bir gelenek diyebiliriz. İzmir CHP’nin amiral gemisidir. Bu nedenle İzmir’den başlaması normaldir. Sonraki süreç için de kendisine şimdiden başarılar diliyorum."

Anka Haber Ajansı