İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Belediyelerimiz Başarılı Olmak Zorunda"

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın organize ettiği ve iki gün sürecek İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı’nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iktidar yolunun açık olduğunu belirterek, “Orada bir kapı var ve bütün ülke bizim o kapıyı açmamızı bekliyor. Bunun için belediyelerimiz başarılı olmak zorunda. Ama bu yolda örgütümüze de düşen önemli görevler var. Belediye ve örgüt arasında iş birliği olması gerekiyor” dedi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı’nın organize ettiği ve iki gün sürecek İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı’nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iktidar yolunun açık olduğunu belirterek, "'Orada bir kapı var ve bütün ülke bizim o kapıyı açmamızı bekliyor. Bunun için belediyelerimiz başarılı olmak zorunda. Ama bu yolda örgütümüze de düşen önemli görevler var. Belediye ve örgüt arasında iş birliği olması gerekiyor'" dedi.

zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı”na katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, İzmir İl Örgütü’nün yöneticileri, kadın ve gençlik kollarının mensupları, belediye başkanları yer aldı. İki gün boyunca devam edecek çalıştayın oturumları açılış konuşmalarının ardından basına kapalı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çalıştay formatında düzenlenen bu çalışmanın çok faydalı olacağına inandığını belirterek, şunları söyledi:

''31 Mart 2024 yerel seçimleri CHP’nin tarihi ve mutlak zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, Türkiye’nin tamamında CHP’ye gönül vermiş, inanarak mücadele etmiş partililerimizin ve tabii bu mücadeleye emek harcayarak önderlik etmiş Genel Başkan’ımızındır. Türkiye’nin pek çok yerinde uzun zamandır kazanamadığımız belediyeleri kazandık. Hiç umulmadık yerlerde başarılar elde ettik. Bu partimizin başarısıdır.

Orada bir kapı var ve ülke bizim o kapıyı açmamızı bekliyor. Belediyelerimiz başarılı olmak zorunda. Ama bu yolda örgütümüze de düşen önemli görevler var. Belediyelere saldırıyorlar. Bir algı çalışması yürütmeye çalışıyorlar. Elimizi uzattığımız her noktada engel koyuyorlar. İlçe belediye başkanıyken de baskıyla karşılaşmıştım. Ama bu dönem korkunç, inanılmaz. Partimizle, yerel yönetimlerimizle ilgili olumsuz algı çalışmasını sürekli sürdürecekler. Bu nedenle belediye ve örgüt arasında iş birliği olması gerekiyor.''

''Savaşın en önemli meydanı İzmir''

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu iktidarı eleştirerek, "'Bizi korkutmak, yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bizim de derin bir nefes alıp, bu savaşa nasıl gireceğimizi, bu yoldaşlığı nasıl yapacağımızı netleştirmemiz lazım. Belediyeleri iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Bu çalıştay için Büyükşehir Belediye Başkanı’mız başından beri çok destek verdi. Çok teşekkür ediyorum. Örgüt ayakta, diri olmadığı sürece bu baskı ve zulümle baş edemeyiz. Onlardan korkmadığımızı göstereceğiz. İzmir bu işte en önemli yerlerden biri. Çünkü savaşın en önemli meydanı İzmir” diye konuştu.

Örgüt ve belediyenin uyum içinde çalışmasının önemine işaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, birlik olmanın önemine dikkati çekti ve "'İzmir’de kaybettiğimiz yerlerde neden kaybettiğimizi biliyoruz, 28 yerde kazanma sebebimizi de biliyoruz. Şu an anketlerde Türkiye’de yüzde 38 oyla birinci olan partimizin yerel yönetimlerdeki memnuniyeti yüzde 58’dir. 165 seçim çevresinde yapılmış anketler var. Seçim olsa yüzde 48’in üzerinde bir oy alacağımızı gösteriyor'" dedi.

“İnanıyorum ki İzmir, bölgesine ve ülkeye yeni hayaller kurduracak”

Siyasete Balıkesir’de başladığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de başka illerin uzun yıllar boyunca örgütlenme ve siyasi başarı konusunda İzmir gibi olma hayali kurduğunu ifade etti. Aytekin, “Başarmak istiyorsak, bölgeye ve ülkeye yeni hayaller kurdurmak istiyorsak birlik olacağız. Belediyelerimiz sadece belediye yönetmiyorlar. Bu dönem belediye başkanlarının sırtındaki şey idari görev değil, onlar ilk seçimde CHP’yi iktidar yapmalı. Örgütleneceğiz, tarihi bir kavşaktayız. İnanıyorum ki tarih yazacağız. İnanıyorum ki İzmir, bölgesine ve ülkeye yeni hayaller kurduracak'" diye konuştu.

''Ne yapıyorsak ilk adımı İzmir’de attık''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da "'İzmir’e amiral gemisi diyoruz, özlem diyoruz. Ama bu dönem yeni oluşan yönetimde İzmir’in çok daha ayrı bir yeri oldu. İzmir bu yönetimin en önemli vitrini. Biz ne yapıyorsak yapalım ilk adımı burada attık. İktidar yolunda da İzmir öncü olacak” ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı