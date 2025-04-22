İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Hakkındaki Suçlamaları Yalanladı: Tamamen Asılsız Ve Uydurma

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Olağan Kurultayı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, “Asılsız bir iddiada adımı geçirdikleri bir suçlama nedeniyle ifade verdim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Dobidob Eğitim Otobüsü” projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtımın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Olağan Kurultayı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Asılsız bir iddiada adımı geçirdikleri bir suçlama nedeniyle ifade verdim”

“Tamamen asılsız bir iddiada adımı geçirdikleri bir suçlama nedeniyle ifade verdim. Ben de suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davası açmıştım. İkisi birleştirilmiş, tek dosyada inceleniyor. Normal olarak soru soruldu ve ben de cevabını verdim. Hiçbir kanıta dayanan iddia ortada yok. Tamamen uydurma, saçma sapan bir şey. Kanuni olarak üzerimize düşeni yaptık. Benim görebildiğim kadarıyla, elle tutulan hiçbir kanıt yok. Zaten benimle ilgili hiçbir şey yok ama başka açılardan da hiçbir şey olmayan bir süreç. Normal olarak inceleme ihtiyacı duymuşlar bakıyorlar, bekliyoruz. Bu iftirayı atan kişiyle ilgili yaptığım suç duyurusunun gereğinin yapılmasını istiyorum. Hem de böyle bir ahlaksızlığı yaptığı için bedelini ödemesini istiyorum" dedi.

"Bu kişinin birilerinin tetikçiliğini yaptığını düşünüyorum"

İddianın sahibiyle hiçbir tanışıklığı olmadığını belirten Tugay, “Ne görüştüm ne konuştum. Hayatımda bir kez bile karşılaşmadım. Bu kişinin birilerinin tetikçiliğini yaptığını düşünüyorum. Eğer bunu yapanlar bizim partiden birileri ise, bu çok daha büyük bir utanç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı