İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Tutuklu Gençleri Ziyaret Etti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolar nedeniyle tutuklanan gençleri ziyaret etti.

Tugay'a, İzmir'de tutuklanan 19 gençten 17'sinin bulunduğu Menemen Cezaevi'ndeki ziyaretinde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz da eşlik etti.

Başkan Tugay, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, insani olarak büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Herkesin Anayasa'dan kaynaklanan protesto, gösteri, yürüyüş hakkı bulunduğunu anımsatan Tugay, şöyle konuştu:

"Sadece bu hakkı kullandı diye insanların gözaltına alınması, tutuklanması ve hele hele kötü muameleye maruz kalması kabul edilemez. Buna karşı mutlaka anayasal hakların yanındayız. Baromuzla ve avukatlarımızla beraber bu sürecin biz de bir parçasıyız, takipçisiyiz. Bundan sonraki süreçte baromuz ve avukatlarımız her şeyi yakından takip etmeye devam edecekler. Biz de onlarla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız."

Sağlıklı bir hukuk sistemine herkesin ihtiyaç duyduğunu belirten Tugay, "Bu sistemin korunması, hepimizin temel görevi. Herhangi bir hukuksuzluk oluştuğunda, hukuk sistemi içerisinde yanlış bir şey yapıldığında bunu yine hukukçular düzeltecek. Hem baromuz için söylüyorum bunu hem de yargıdaki ya da cezaevi sistemi içerisindeki herkes için söylüyorum.” diye konuştu.

“Bu, bizim için bir mücadele alanıdır”

Mücadeleye devam edecekleri mesajını veren Tugay, şöyle devam etti:

"İnsanların haklarını sonuna kadar kullanabilmeleri için onların arkasında duran demokrasinin ve hukukun varlığını savunuyoruz. Bu duruşumuz her geçen gün CHP ve sorumlu yerel yöneticiler olarak bizim birlikteliğimizle, birlik ve beraberliğimizle takip edilmeye devam edecek. Bu, bizim için bir mücadele alanıdır. Bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağımızı, ülkemiz için, halkımız için, tüm insanlarımız için, özellikle de gözümüzün bebeği olan gençlerimiz için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi herkesin bilmesini isterim. Görevimizi de en kuvvetli şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Ama bu işin siyasi sorumluluğu da bizim de savunduğumuz, üstlendiğimiz konulardan biridir. Neticede amacımız, sadece ve sadece Anayasa'da yazılı olan herkesin hakkının ve hukukunun korunduğu bir sistem içerisinde yaşamaktır."

Yılmaz: “Cezaevi savcısıyla idari soruşturmanın başlatıldığını söylediler”

İzmir Baro Başkanı Yılmaz da 17 gencin 27 Mart sabaha karşı cezaevine getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"O gün başladığı iddia edilen bir takım şiddet ve işkence iddialarıyla ilgili olarak hemen 27'sinde baro olarak buradaydık. Kendileriyle görüştüğümüzde vücutlarının belli yerlerinde morluklar vardı, kızarıklıklar vardı. Bunların sebeplerini bize izah ettiler ve biz bunu rapor haline getirmiştik. Bu süreç devam ederken bazı şikayetlerin devam ettiği yönünde bilgi geldi. Özellikle kıyafetlerin alınmadığı ve kantinin açılmadığı yönünde, temel ihtiyaçlarla ilgili şikayetleri de gerek cezaevi savcısına gerekse kurum müdürüne bildirmiştik. Bir kısım işlemlerin iyileştirilmeye çalışıldığı ve bir kısmının iyileştirildiği bilgisi bugün bize ifade edildi ancak bazı eksikliklerin varlığı gerek Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerekse içeride görüşmeyi yapan ilçe belediye başkanlarımıza da ifade edildi. O eksikliklerin giderilmesi için de gerekli çalışmaların yapılacağı söylendi. Bu arada savcı beyle yeniden görüştüğümüzde cezaevi savcısıyla idari soruşturmanın başlatıldığını ve bununla ilgili işlemlerin devam ettiğini söylediler."

“Temel şikayetimiz çocukların hastaneye sevklerinin sağlanması”

Yılmaz, hastaneye sevklere ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına da bir şikayette bulunacaklarını ifade ederek, "Temel şikayetimiz çocukların hastaneye sevklerinin sağlanması, bu olaya karıştığı iddia edilen infaz koruma memurlarının soruşturma devam ederken görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmaları ve kurum müdürünün bu konuda ifade vermesi yönünde bir talepti. Bu taleplerimizi içeren dilekçemizi vereceğiz. Bugün idari iznin ilk günü. Bayram bitti dün itibariyle. İzmir'de asliye ceza mahkemeleri de itirazları incelemeye devam edecektir bu süreçten sonra. Çünkü nöbetçi asliye ceza mahkemesinde bu itirazlar değerlendirilecek" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı