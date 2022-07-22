İzmir Seferihisar’da Orman Yangını (2)

İzmir Seferihisar’da Orman Yangını (2)

İzmir'in Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi'ndeki orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken ikinci bir yangın daha çıktı.

BİR ORMAN YANGINI DAHA ÇIKTI

İzmir'in Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi'ndeki orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken ikinci bir yangın daha çıktı. Bu kez saat 13.30'da alevler, Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükseldi. Beyler Mahallesi'ndeki yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi'ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAF

İzmir Seferihisar’da Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Ruhsatsız Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (2)
Ruhsatsız Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (2)
Kamyonun Çarptığı Otomobilin 15 Yaşındaki Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kamyonun Çarptığı Otomobilin 15 Yaşındaki Sürücüsü Ağır Yaralandı
Genç Kızı Taciz Edip Dövmüştü; Kasten Yaralama Suçundan 3 Kaydı Çıktı
Genç Kızı Taciz Edip Dövmüştü; Kasten Yaralama Suçundan 3 Kaydı Çıktı
Rahatsız Ettiği İddiasıyla Eve Çağırdıkları Kişiyi Öldüren Karı- Koca Tutuklandı
Rahatsız Ettiği İddiasıyla Eve Çağırdıkları Kişiyi Öldüren Karı- Koca Tutuklandı
Lastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın; 4 İşçi Dumandan Etkilendi
Lastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın; 4 İşçi Dumandan Etkilendi
İzmir Seferihisar’da Orman Yangını
İzmir Seferihisar’da Orman Yangını
Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşını Öldüren Ağabey Tutuklandı
Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşını Öldüren Ağabey Tutuklandı