İzmir Seferihisar'da Orman Yangını (3)

İzmir Seferihisar'da Orman Yangını (3)

PARK HALİNDEKİ 3 OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜİzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Alevler yola kadar indi ve park...

PARK HALİNDEKİ 3 OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Alevler yola kadar indi ve park halindeki 3 otomobile de sıçradı. Otomobiller tamamen yanarak hurdaya döndü. Alevler yerleşim yerlerine de yer yer 20 metre kadar yaklaştı. Ekipler, önlem alarak alevlerin evlere sıçramasını önlemek için yoğun mücadele veriyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.(DHA)

Davut CAN / SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir Seferihisar'da Orman Yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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