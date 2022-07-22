İzmir Seferihisar'da Orman Yangını (4)

Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Atatürk Sitesi'ndeki 3 aracın yanı sıra, site görevlisi Talih Yılmaz'ın kaldığı eve de sıçradı.

'KÜMESTE HAYVANLARIM VARDI, HEPSİ ÖLDÜ'

Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Atatürk Sitesi'ndeki 3 aracın yanı sıra, site görevlisi Talih Yılmaz'ın kaldığı eve de sıçradı. Kısa sürede yanan ev kullanılamaz hale gelirken, bahçesindeki kümesteki horozlar da öldü. Yılmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bir koku aldım, dönüp baktığımda alevleri gördüm. 60-70 metre uzaklıktaydım. Ekipler de buradaydı ama alevlerin önüne geçemedik. Her şey yandı. Kümesteki tavuklarım vardı hepsi telef oldu. Evde kimse yoktu. Allah korudu" dedi.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili sosyal medya üzerinden bir gönderi paylaştı. Paylaşımda, "5 uçak, 11 helikopter, 46 arazöz, 4 dozer. Yeşil vatan aşkıyla alevlerle mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek" denildi.

HER 2 YANGINDA TOPLAM 3 EV, 4 OTOMOBİL, 1 KULÜBE ZARAR GÖRDÜ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Beyler ve Doğanbey mevkilerinde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, her 2 bölgede toplam 3 ev, 4 otomobil ve 1 bekçi kulübesinin zarar gördüğünü söyledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı