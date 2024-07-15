İzmir'de 15 Temmuz İçin Anma Töreni

İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenledi. İzmir Valisi Süleyman Elban, “15 Temmuz gecesi milletimizin iradesi ve demokrasisine yapılan saldırıya karşı direnen kahraman milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda bu hain saldırıyı bozguna uğratarak tarihe altın harflerle bir destan yazmışlardır” dedi.

(İZMİR) – İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenledi. İzmir Valisi Süleyman Elban, “15 Temmuz gecesi milletimizin iradesi ve demokrasisine yapılan saldırıya karşı direnen kahraman milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda bu hain saldırıyı bozguna uğratarak tarihe altın harflerle bir destan yazmışlardır” dedi.

İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenledi. Kadifekale Hava Şehitliği’nde düzenlenen törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Şehitlerin huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için önce Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunurken ardından İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı şehitlerin hatırası için dua okudu.

Duaların ardından Vali Elban, Şehitlik Defteri'ni imzaladı. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Elban, şunları söyledi:

“Mücadelemizi asla bırakmadık ve bırakmayacağız”

“Şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm milletimizin göstermiş olduğu cesaret ve fedakarlıklar, ülkemizin bağımsızlığına ve hürriyetine olan inancımızı pekiştirmektedir. 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesi ve demokrasisine yapılan saldırıya karşı direnen kahraman milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda bu hain saldırıyı bozguna uğratarak tarihe altın harflerle bir destan yazmışlardır. Kahramanlarımızın içindeki millet aşkı, bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Milletimizin var olduğu günden bu yana kadar kurduğu devletlere yönelik birçok tehdit ve terör saldırısı olmuş. Ancak milletimiz ve devletimiz hepsinden zaferle çıkmayı başarmıştır. Bunlara karşı olan mücadelemizi asla bırakmadık ve bırakmayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu topraklara sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin ve tüm milletimizin önünde saygıyla eğiliyor, bu cennet vatan için feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum.”

Vali Elban, konuşmasının ardından şehitlikteki kabirleri ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Anka Haber Ajansı