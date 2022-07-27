İzmir'de 2 Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İzmir'de 2 Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Orhanlı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Alevler, 1,5 saatte kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yeniköy mevkisindeki makilikte de saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 15 dakikada söndürüldü.

Her iki yangında da soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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İzmir'de 2 Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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