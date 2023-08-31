İzmir'de 30 Ağustos Tartışması... Akp'nin İddialarına Chp Ve Deva Yanıt Verdi

İzmir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ardından bir açıklama yaparak sadece AKP’lilerin kutlamalara katıldığını iddia eden AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya hem CHP'den hem de DEVA Partisi’nden fotoğraflı yanıt geldi.

KERİM UĞUR

İzmir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ardından bir açıklama yaparak sadece AKP’lilerin kutlamalara katıldığını iddia eden AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya hem CHP'den hem de DEVA Partisi’nden fotoğraflı yanıt geldi.

AKP'li Çankırı'nın iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden tören fotoğrafını paylaşarak yanıt veren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Sayın AKP vekili Ceyda Bölünmez Çankırı, şu aşağıdaki ilk fotoğrafta, sağınızda oturan kişi CHP İzmir Milletvekilimiz Rahmi Aşkın Türeli. Hemen arka sırada CHP İzmir il başkanı olarak ben törenleri izliyordum. Sanırım göremediniz. Bayramlar birlik olacağımız zamanlar, ayrışacağımız zamanlar değil " ifadelerini kullandı.

“MİLLİ BAYRAMLAR TRİBÜNLERE OYNAYARAK, İNATLAŞARAK BİRBİRİNDEN ÜSTÜN GELMEYE ÇALIŞMA ALANLARI DEĞİLDİR, OLMAMALIDIR”

Aslanoğlu'nun açıklamalarının ardından Deva Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’den de cevap geldi. Dünkü törenlere katılan Ösen, ANKA Haber Ajansı'na yazılı olarak şu açıklamayı yaptı:

"Milli bayramlarımız kimsenin tekelinde değildir. Milli bayramlarımız birlikte yaşama arzusunun en görünür olduğu günlerdir. Bu yüzden memlekete ve kamuoyuna mal olmuş herkesin bayramlarımıza özen içerisinde milletimize olan saygısını göstermesi gerekir. Milli bayramlar tribünlere oynayarak, inatlaşarak birbirinden üstün gelmeye çalışma alanları değildir, olmamalıdır. Milli bayram kutlamaları bir yarış olmayacak kadar değerlidir. Bu kutlu günleri, en yoğun minnet ve saygı duyguları içerisinde geçmişimizden cesaret alarak; gelecekte ülkemiz ve vatandaşlarımız için ne yapabiliriz diyerek yaşamamız lazım. Kutuplaşmayı, ayrışmayı en azından bu özel günlerde geride bırakmamız gerekir. Çünkü bizlere bugünleri armağan eden yerin altındaki kefensiz yatanlar; o, bu, şu demeden kimseyi ayırt etmeden aynı ülkenin kahraman evlatları olarak canlarını verdiler. Her bir bayramımızın bir öncekinden daha mutlu daha coşkulu ve daha umut dolu yaşanmasını diliyorum."

Anka Haber Ajansı