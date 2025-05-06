İzmir'de Ak Partili Meclis Üyesi “Ağzını Yüzünü Dağıtırım” Diyerek Kürsüye Yürüdü

(İZMİR) - CHP’li Mustafa Evsen’in konuşması sırasında AK Partili Adem Öztürk, Karşıyaka Belediye Meclisi’nde “Ağzını yüzünü dağıtırım” diyerek kürsüye yürüdü. Öztürk, meclis üyelerinin araya girmesiyle kürsüye ulaşamadı.

Karşıyaka Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ilk birleşiminde gerginlik yaşandı.

Toplantı sırasında CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Evsen’in konuşma yaptığı sırada, AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk yerinden kalkarak, Evsen’in hakaret ettiğini öne sürdü.

Başkanı Yıldız Ünsal'ın hakaret olmadığını belirtmesi üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden Öztürk, “Bir defa titreme, sakin ol. Kişiliğime hakaret etme, sana ettiririm kişiliğe hakaret. Sen benim yerime oturacağımı söyleyecek adam değilsin. Gel oturt yerime, hadi. Gel bakim, kim sana kişiliğe hakaret etme hakkı veriyor” diyerek kürsüdeki Evsen'in üzerine yürüdü.

Meclis üyelerinin araya girmesi üzerine Öztürk, yerine dönerken CHP’li Mustafa Evsen’e yönelik “Ne zannediyorsun sen kendini" dedi. Öztürk'ün yerine dönmesinin ardından karşılıklı sözlü atışmalar devam etti. Bu sırada Öztürk, "Hakaret etmesin, adam gibi konuş lan. Ağzını yüzünü dağıtırım senin” diyerek bir kez daha kürsüye ulaşmaya çalıştı. Meclis üyelerinin araya girmesiyle tansiyonun daha fazla yükselmesi önlendi.

Yaşanan tartışmanın ardından toplantıyı yöneten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, oturumu kapattı.

Karşıyaka Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının ilk birleşiminde gerginlik yaşandı.

Toplantı sırasında CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Evsen’in konuşma yaptığı sırada, AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk yerinden kalkarak, Evsen’in hakaret ettiğini öne sürdü.

Başkanı Yıldız Ünsal'ın hakaret olmadığını belirtmesi üzerine tepkisini sürdürmeye devam eden Öztürk, “Bir defa titreme, sakin ol. Kişiliğime hakaret etme, sana ettiririm kişiliğe hakaret. Sen benim yerime oturacağımı söyleyecek adam değilsin. Gel oturt yerime, hadi. Gel bakim, kim sana kişiliğe hakaret etme hakkı veriyor” diyerek kürsüdeki Evsen'in üzerine yürüdü.

Meclis üyelerinin araya girmesi üzerine Öztürk, yerine dönerken CHP’li Mustafa Evsen’e yönelik “Ne zannediyorsun sen kendini" dedi. Öztürk'ün yerine dönmesinin ardından karşılıklı sözlü atışmalar devam etti. Bu sırada Öztürk, "Hakaret etmesin, adam gibi konuş lan. Ağzını yüzünü dağıtırım senin” diyerek bir kez daha kürsüye ulaşmaya çalıştı. Meclis üyelerinin araya girmesiyle tansiyonun daha fazla yükselmesi önlendi.

Yaşanan tartışmanın ardından toplantıyı yöneten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, oturumu kapattı.

Anka Haber Ajansı