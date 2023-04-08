İzmir’de Chp’li Gençlerden Balonlu Eylem: “15 Mayıs Sabahı ‘Günaydın Yaşamak’ Diye Haykıracağız Hep Birlikte…”

İzmir’de CHP Konak İlçe Gençlik Kolları, balonlu bir eylem yaptı. CHP’li gençler, uçlarına balon bağlı olan ve üzerinde “Sana söz… Yine Baharlar Gelecek” yazılı pankartı uçurdu. CHP Konak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu, “15 Mayıs sabahı ‘Günaydın Yaşamak’ diye haykıracağız hep birlikte…” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir’de CHP Konak İlçe Gençlik Kolları, balonlu bir eylem yaptı. CHP’li gençler, uçlarına balon bağlı olan ve üzerinde “Sana söz… Yine Baharlar Gelecek” yazılı pankartı uçurdu. CHP Konak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu, “15 Mayıs sabahı ‘Günaydın Yaşamak’ diye haykıracağız hep birlikte…” dedi.

CHP Konak İlçe Gençlik Kolları bugün 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere İzmir’in plaka kodu olan 35 gün kalması dolayısıyla açıklama yaptı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan Türkan Saylan Sanat Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasına CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve çok sayıda parti üyesi genç katıldı.

Gençlik Kolları üyeleri, ellerinde bir tarafında “35” diğer tarafında ise “Sana Söz” yazılı balonlarla toplandılar. Gençler, üzerinde “Sana söz… Yine Baharlar Gelecek” yazılı ve uçlarında balonlar bağlı pankart açtılar.

Grup adına basın açıklamasını CHP Konak İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu okudu. Uslu açıklamasında şunları söyledi:

“ÜLKEMİZE 21 YILDA ÇÖKÜŞ YAŞATILDI”

“Hepimizin bildiği gibi 21 yıldır çok zorlu zamanlar geçirdik. Ülkemize eğitim, sağlık, hukuk, demokrasi, ekonomi, toplumsal yaşam, insani değerler gibi alanlarda tam bir çöküş yaşatıldı. Canımız kadar değerli olan cumhuriyetimiz de yine bu dönemde, tarihin tekerleğini geriye doğru çevirmek isteyen bir zihniyet tarafından kıskaca alındı. Cumhuriyetin ilerici değerleri çiğnenmeye çalışıldı, kazanımları yok edilmek istendi. Tarihe baktığımızda, en ilkel toplumlarda bile adalet duygusunun her şeyden önce geldiğini görürüz. En az ekonomi kadar yaşamsal olan adalet kavramını da bizden söküp almaya çalıştılar. Sözün özü, adalet diyerek gelenler adalet arayışına, kalkınma diyerek gelenler borç batağına sürüklediler bizi… En canımızı acıtan da, bugün içine sürüklenmiş olduğumuz bu karanlık tablonun, hatalı politikaların değil; bilinçli bir biçimde yapılmış siyasal tercihlerin ürünü olmuş olmasıdır. Ülkemizi bu duruma getirenlere sesleniyoruz: Bu gerçeği biliyoruz, tercihlerinizin sonuçlarının ne olacağını gayet iyi biliyordunuz.

“15 MAYIS SABAHI ‘GÜNAYDIN YAŞAMAK…’ DİYE HAYKIRACAĞIZ HEP BİRLİKTE…”

Biliyoruz ki her şeyin en iyisini hak ediyoruz. Biliyoruz ki biraz gün yüzü görmek, biraz refaha erişmek, biraz adalet, biraz huzur bulabilmek bizim de hakkımız. İnsanca bir yaşam, hakça bir düzen anamızın ak sütü gibi helaldir bize de ve şairin dediği gibi 15 Mayıs sabahı ‘Günaydın Yaşamak…’ diye haykıracağız hep birlikte… Devleti kendi çiftlikleri gibi görenler, belli kişilere ve gruplara hizmet etme yeri, zenginleşme aracı olarak görenler değil, devletin halk için var olduğunu bilenler gelecek bizi yönetmeye. ‘Ben siyaseti halka ve hakka hizmet etmek olarak bilen bir kültürden geliyorum’ diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelecek”

“35 GÜN KALDI TÜM ÜLKENİN İZMİR OLMASINA”

Başkan Uslu’nun ardından konuşan CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ise “Bugün şafak 35 İzmir. Tam 35 gün kaldı hak hukuk adaletin geri gelmesine. 35 gün kaldı emekçinin, memurun, emeklinin yüzünün gülmesine. 35 gün kaldı hayat pahalılığının sebebi olan o malum 2 zatın bu masum halkın yakasından düşmesine. 35 gün kaldı burada Kıbrıs şehitlerinde, mahalle pazarlarında cebimizdeki paralarımızın yeterli olduğu alışverişleri yapabileceğimiz günlere, 35 gün kaldı yeniden kendi kendimize gıdasının yeterli olduğu ülke olmamıza 35 gün kaldı milletin iktidarına. 35 gün sonra hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. 35 gün sonra bu ülkede devletin sahip çıkmadığı kadın almayacak” dedi.

Açıklamaların ardından gençlik kolları üyeleri, uçlarında balon bağlı olan ve üzerinde “Sana söz… Yine Baharlar Gelecek” yazılı pankartı uçurdular.

Anka Haber Ajansı