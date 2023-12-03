İzmir'de “Cumhuriyet'in 100. Yılında İnsan Hakları" Apikam'da Konuşulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Söyleşileri “Cumhuriyetin 100. Yılında İnsan Hakları” başlığı ile devam ediyor. 5 Aralık 2023 Salı günü saat 18.00’da Apikam’da düzenlenecek söyleşinin konukları Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (online katılım), AİHM Yargıcı ve 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Avukat Ali Deman Güler olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Söyleşileri “Cumhuriyetin 100. Yılında İnsan Hakları” başlığı ile devam ediyor. 5 Aralık 2023 Salı günü saat 18.00’da Apikam’da düzenlenecek söyleşinin konukları Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (online katılım), AİHM Yargıcı ve 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Avukat Ali Deman Güler olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Söyleşileri”nin üçüncüsü “Cumhuriyetin 100. Yılında İnsan Hakları” başlığı ile devam ediyor. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde 5 Aralık 2023 Salı günü, saat 18.00’da yapılacak söyleşinin konukları Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, AİHM Yargıcı ve 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve Av. Ali Deman Güler olacak. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi söyleşiye online olarak katılacak. Söyleşide, geçmişten günümüze Cumhuriyet döneminde insan hakları alanındaki değişim ve gelişim süreci farklı yönleriyle ele alınacak.

EKİM AYINDA BAŞLAYAN SÖYLEŞİLER DEVAM EDİYOR

Ekim ayında başlayan ve beş aylık zamana yayılan “Cumhuriyet Söyleşileri”nde, geride bıraktığımız yüz yıllık zaman zarfında, ülkemizin yaşadığı değişim ve gelişim süreci mercek altına alınıyor. Cumhuriyet kazanımlarıyla, hemen hemen her alanda yaşanan bu değişim ve gelişim sürecini merkeze alan söyleşiler; Demokrasi, Siyaset, Hukuk, İktisat, İnsan Hakları, Düşünce Hayatı ve Kültür-Sanat alanlarına odaklanıyor. Söyleşilerde, sadece geçmişin deneyimiyle sınırlı kalınmaması, ülkemizin geleceğine dair bir projeksiyon ortaya koyulması da hedefleniyor. Söyleşiler Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi-Araştırma ve Toplantı Salonu’nda yapılıyor.

Anka Haber Ajansı