İzmir'de Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Protesto Etmek İsteyenlere Polis Müdahale Etti

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden öğrenciler, İzmir'de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bornova’dan AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere polis, TOMA'lardan tazyikli su sıkarak müdahale etti.

(İZMİR) - CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden öğrenciler, İzmir'de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bornova’dan AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na yürümek isteyen öğrencilere polis, TOMA'lardan tazyikli su sıkarak müdahale etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla birçok ilde başlayan protestolar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir araya gelen vatandaşlar Bayraklı Manas Bulvarı'nda bulunan AK Parti İl Binasına yürümek isteyince polis ekipleri, TOMA ile müdahalede bulundu.

Anka Haber Ajansı