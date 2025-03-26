İzmir’de Eylem Yapmak İsteyenlere Polisten Toma’lı Müdahale

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İzmir’de başlayan protestolar devam ediyor. İzmir’in Konak ilçesinde yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce vatandaşa polis TOMA ile müdahale etti.

(İZMİR) - CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla İzmir’de başlayan protestolar devam ediyor. İzmir’in Konak ilçesinde yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce vatandaşa polis TOMA ile müdahale etti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı İzmir’de başlayan protestolar devam ediyor.

İzmir Valiliği’nin ‘yürüyüş’ ve ‘eylem’ yasağını 4 gün süreyle uzatmasına rağmen kentteki eylemler devam etti.

Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, “Hükümet istifa”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Hak, hukuk, adalet” ve “İsyan devrim özgürlük” sloganlarıyla Lozan Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüşlerine devam etmek isteyen kalabalık, polis barikatıyla karşılaştı. Alandan ayrılmayan ve sloganlar atmaya devam eden kalabalığa polis, TOMA’nın gazlı suyuyla sert bir şekilde müdahale etti.

Polisin TOMA’lı müdahalesinin ardından kalabalık Alsancak Gül Sokak ve Kıbrıs Şehirleri Caddesi’ne geriledi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde eylemlerine devam eden kalabalık, tekrar bir araya gelmek üzere dağıldı.

Anka Haber Ajansı