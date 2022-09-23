İzmir'de Fabrika Yangını (3)

İzmir'de Fabrika Yangını (3)

YATAK FABRİKASINDAN AÇIKLAMA İzmir'in Torbalı ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 saatlik fabrika ve depo yangınının ardından soğutma çalışmaları sürdürülürken, yatak fabrikasından yazılı açıklama yapıldı. Acme Holding...

YATAK FABRİKASINDAN AÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 saatlik fabrika ve depo yangınının ardından soğutma çalışmaları sürdürülürken, yatak fabrikasından yazılı açıklama yapıldı. Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı'nın açıklamasında, "İzmir-Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde yer alan Acme Holding iştiraki firmamız Armis Yatak fabrikamızda, saat 11.00 sıralarında henüz belirleyemediğimiz bir nedenden dolayı yangın çıkmıştır. Yangının başlamasıyla birlikte tüm çalışanlarımız ve işçilerimiz güvenli bir şekilde fabrikadan tahliye edilmiştir. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin devam eden müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangında büyük bir maddi hasar oluşmasına rağmen herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmamış olması, en büyük tesellimizdir. Hem yangına müdahale eden ekiplerimize hem de yaşadığımız bu zor anımızda bizi yalnız bırakmayarak tüm destekleriyle yanımızda olan sektörün öncü markaları ve tedarikçilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Konu ile ilgili tarafımızdan yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve söylemlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız" denildi. (DHA)

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İzmir'de Fabrika Yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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